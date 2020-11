Quando si può uscire dal comune per fare la spesa al supermercato

È stato il leitmotiv del lockdown. E ora la domanda fatidica torna anche in questo mese di novembre, per i viaggi “oltre confine” in zona arancione e rossa: si può uscire dal comune di residenza per fare la spesa al supermercato o si rischia di andare fuori dalle regole dell’ultimo Dpcm?

Ormai tutti conoscono le limitazioni che, nelle regioni finite nella fascia di rischio intermedio per il Covid-19, vietano gli spostamenti fuori dal territorio regionale e anche tra Comuni se non per dei motivi ben precisi: lavoro, salute, scuola o necessità.

In zona arancione si può uscire dal comune per fare la spesa al supermercato, a patto che…

Il dubbio scatta quando per fare la spesa si va in un supermercato fuori dal Comune dove si vive: per capire se questo spostamento è consentito in zona arancione (come ad esempio in Toscana), basta fare riferimento alle linee guida decise per il lockdown e nella prima parte della fase 2. E questo aspetto viene chiarito anche dalle FAQ pubblicate sul governo in merito alle limitazioni imposte dal Dpcm di novembre.

Posso fare la spesa e acquisti alimentari anche fuori dal mio comune? Sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si legge che nelle aree arancioni sono consentiti gli spostamenti “verso altri comuni o altre regioni” anche “per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune)”.

In sintesi si può uscire dal comune dove si vive per fare la spesa, se nel territorio della città dove si abita non è presente un grande supermercato o un altro servizio (ancora aperto) di cui si vuole usufruire, come nel caso di piccoli comuni dove non è attivo neppure un parrucchiere o un ufficio postale. Ovviamente rimane in essere il criterio della vicinanza: il supermercato fuori comune verso cui l’utente è diretto, deve essere effettivamente quello più vicino.

Non si può attraversare più comuni o macinare chilometri perché si vuole riempire il carrello nel supermercato preferito, che si trova molto distante dal comune di residenza o domicilio. E lo spostamento fuori comune va giustificato compilando l’autocertificazione (qui il modulo aggiornato).

Zona arancione: supermercati aperti sabato e domenica

È bene ricordare poi che i supermercati alimentari possono restare aperti il sabato e la domenica anche se si trovano all’interno di centri commerciali: il Dpcm di novembre infatti prevede in tutta Italia (zona gialla, arancione e rossa) la chiusura dei grandi shopping center durante il weekend, ad eccezione dei punti vendita alimentari, delle edicole, delle tabaccherie e dei punti vendita alimentari presenti all’interno delle strutture.