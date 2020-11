Toscana zona arancione (ma non rossa): nuove regole già da oggi?

Potrebbe arrivare già oggi il “declassamento” della Toscana da regione in zona gialla a regione in zona arancione, mentre è invece escluso che passi direttamente alla zona rossa: quali sono le nuove regole anti Covid?

Spostamenti tra regioni e comuni

Le regole della zona arancione prevedono forti limitazioni agli spostamenti, non solo tra regioni ma anche tra comuni. Nella zona arancione infatti è consentito spostarsi solo all’interno del proprio comune di residenza, sempre dalle 5 alle 22, nel rispetto del coprifuoco. Per spostarsi in questa fascia oraria all’interno del proprio non c’è bisogno di motivare il proprio tragitto con l’autocertificazione.

Sugli spostamenti fuori dal proprio comune di residenza, nella zone arancione, non c’è comunque un divieto netto. Lo si può fare per motivi di lavoro, studio, salute e assoluta urgenza, oppure per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune. Nelle Faq del governo si fa l’esempio di andare all’ufficio postale o a fare la spesa in un punto vendita, se nel proprio comune non ce ne sono.

Toscana zona arancione: nelle nuove regole la chiusura di bar e ristoranti

Le regole della zona arancione che potrebbero essere in vigore anche in Toscana già da oggi, c’è poi la chiusura di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e tutte le attività di ristorazione. Potranno restare aperte, tra le 5 e le 22, ma solo per la vendita da asporto. La consegna a domicilio di prodotti alimentari invece è consentita senza limiti di orario. Non si può comunque restare all’interno dei locali per un tempo superiore a quello strettamente necessario a ritirare il cibo da asporto. Non è consentito consumarlo in prossimità dei locali stessi.

Non cambiano, invece, le regole per la scuola: in zona arancione, come in quella gialla, le attività didattiche proseguono in presenza fino alla prima media. Dalla seconda media in su invece tutte le attività si faranno a distanza.

Giani: “Toscana oggi zona arancione? Non è partita di calcio”

“La prospettiva delle tre zone mi sembra che sia vissuta come una partita di calcio, ma non è così”. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è intervenuto sulla possibilità che la regione venga classificata già oggi come zona arancione, con l’entrata in vigore delle nuove regole. “Se il Cts ci classifica zona arancione siamo tranquilli, noi lavoreremo in quanto zona arancione per fare il lavoro che spetta alla Regione, avere una offerta sanitaria sempre maggiore per poter superare la situazione di emergenza”. “Io non faccio la lotta per essere la zona gialla invece che arancione – ha poi aggiunto –, sono meccanismi che prevedono la necessaria funzione di contenimento del contagio”.