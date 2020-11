L’autocertificazione per gli spostamenti in Toscana

Con il declassamento da zona gialla a zona arancione, anche in Toscana tornano divieti e limiti agli spostamenti fuori dal proprio comune: e con questi, l’obbligo di avere con sé il modulo di autocertificazione. Ecco quando è necessario.

La Toscana diventerà zona arancione dalla mezzanotte di mercoledì 11 novembre. Non sarà l’unica regione: anche Umbria, Basilicata, Liguria e Abruzzo seguiranno lo stesso percorso, da zone gialle ad arancioni.

Spostamenti in Toscana, torna l’autocertificazione

Cosa comporta? Una stretta alle restrizioni e alle misure anti Covid. In particolare, scatterà il divieto di spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza, oltre che fuori regione. Resta il coprifuoco dalle ore 22 alle 5. Ci si potrà spostare solo per motivi di lavoro, studio, salute, urgenza e per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune.

In questi casi si dovrà essere in grado di motivare il proprio spostamento. Per farlo, in Toscana e nelle altre regioni passate alla zona arancione, torna il modulo di autocertificazione. Che resta lo stesso elaborato dal Ministero dell’interno alla fine di ottobre, quando alcune regioni avevano istituito delle zone rosse. Lo stesso modulo di autocertificazione è ancora valido nelle regioni in zona rossa e arancione dove sono previsti limiti agli spostamenti.

Il modulo pdf di autocertificazione per gli spostamenti in Toscana

Il modulo di autocertificazione da utilizzare anche in Toscana è scaricabile dal sito del Ministero dell’interno in formato pdf editabile.

Si tratta di un file che può essere compilato direttamente online e poi stampato completo dei dati inseriti. Nel modulo bisogna inserire i propri dati anagrafici, dichiarare le ragioni dello spostamento, l’indirizzo di partenza e quello di destinazione. L’autocertificazione va presentata alle forze dell’ordine nel caso di un controllo. Le stesse forze dell’ordine sono dotate di moduli di autocertificazione in bianco, da compilare sul posto nel caso in cui si sia usciti di casa sprovvisti.