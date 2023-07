Ondata di caldo record a Firenze, quando finisce?

Continua l'ondata di caldo record a Firenze e dintorni: temperature (reali e percepite) dei prossimi giorni in città e indicazioni sulla fine del periodo da bollino rosso

L’ondata di caldo record che dalla scorsa settimana attanaglia Firenze non dà tregua e la colonnina di mercurio veleggia verso temperature sempre più estreme, in città e non solo. Ma quando finirà questo caldo estremo?

Le previsioni parlano chiaro: sono ancora giornate da codice rosso per il caldo a Firenze. Dopo l’arrivo dell’anticiclone Cerbero all’inizio della scorsa settimana, il caldo non ha mai allentato la morsa estrema.

Firenze, continua l’allerta caldo, temperature da codice rosso

Lunedì 17 è cominciato con temperature che vanno da una minima di 22 gradi ad una massima di 38 (percepita anche 39). Il caldo perdurerà nella giornata di martedì 18 e mercoledì 19 luglio alzando ancora un po’ l’asticella, secondo il nuovo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute. A giudicare dalle previsioni infatti la temperatura massima percepita tra martedì 17 e mercoledì 19 sarà rispettivamente di 40° e 39° gradi.

Quando finisce l’ondata di caldo record a Firenze?

Il Lamma, il consorzio per il monitoraggio ambientale di Regione Toscana e CNR, conferma “la fase di gran caldo con temperature ben sopra la media stagionali e massime fino a oltre 40 gradi”. Ma quando finirà questa emergenza caldo?

L’ondata di caldo record che in questi giorni sembra non dare tregua a Firenze avrà una battuta d’arresto a partire dalla giornata di giovedì 20 con “un lieve calo delle temperature – spiegano dal Lamma – che resteranno comunque sopra le medie stagionali”.

Temperature estreme a Firenze, cosa fare per evitare il caldo torrido

Con temperature così alte l’ideale sarebbe andare alla ricerca di posti freschi dove cercare un po’ di refrigerio. Chi proprio non può farlo, per difendersi il più possibile da questo caldo record a Firenze deve seguire alcune semplici regole:

bere più acqua possibile

indossare abiti freschi e tessuti naturali

evitare di uscire di casa e se non è necessario e comunque cercare di non farlo durante le ore più calde della giornata

evitare di bere bevande alcoliche

cercare di rinfrescare gli ambienti aprendo le finestre nelle ore notturne e/o utilizzando impianto di condizionamento e ventilatori