6 eventi curiosi in Toscana: cosa fare nel weekend (18-19 maggio)

- Pubblicità -

Questo weekend è ricco di eventi curiosi in Toscana: tra sabato 18 e domenica 19 maggio si potrà fare un tuffo nel Medioevo, scoprire i segreti della geologia sulle Alpi Apuane, assistere a una sfilata di carri allegorici fioriti o addirittura incontrare elfi e gnomi nel bosco. Senza dimenticare singolari mercatini in location storiche. Da Lucca ad Arezzo, da Siena fino a Pisa, ecco cosa fare (di diverso) durante il fine settimana in Toscana.

La sfilata dei carri fioriti della Maggiolata Lucignanese

Tra gli eventi di questo weekend in Toscana un colorato omaggio alla primavera: domenica 19 maggio è in programma la prima sfilata dei carri allegorici realizzati con oltre 140mila fiori della Maggiolata Lucignanese. La festa popolare, che mette in competizione i quattro rioni del borgo di Lucignano (Arezzo), è arrivata all’edizione numero 85. In programma, sempre domenica, la sfilata del gruppo e del corteo storico, musica con bande folkloristiche e animazione. Nella perla della Valdichiana le sfilate dei carri fioriti vengono replicate martedì 21 maggio in notturna e domenica 26. Biglietti da 10 euro (ridotto 7). Informazioni su www.maggiolatalucignanese.it.

- Pubblicità -

Mercatini in Toscana (18-19 maggio): vintage alla Villa Reale di Marlia e antiquariato a Lucca

Questo weekend offre anche l’occasione di scoprire uno dei parchi storici della Toscana: la Villa Reale di Marlia, a pochi chilometri da Lucca, ospita sabato 18 e domenica 19 maggio per la prima volta un mercatino vintage. Si potrà curiosare quindi tra stand e oggetti del passato, ma anche passeggiare nei 16 ettari di parco storico e visitare i due musei recentemente riaperti al pubblico. Orario dalle 10 alle 18, per visitare il mercatino è necessario acquistare il biglietto per il parco. L’evento si svolge anche in caso di pioggia, perché i banchi sono al coperto nelle limonaie. informazioni su www.villarealedimarlia.it. E nel centro di Lucca, sempre sabato e domenica, si svolge il consueto mercato antiquario con oltre 200 espositori da tutto Italia.

- Pubblicità -

Fiera di Sant’Ubaldo a Pisa: un mercato lungo 2 chilometri

Pisa fa festa questo fine settimane per la Fiera di Sant’Ubaldo, che si svolge in viale delle Piagge, lungo l’Arno, chiuso al traffico da Ponte alle Vittoria alla chiesa. Per questo motivo l’iniziativa viene chiamata anche “Settimana delle Piagge”. Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 maggio centinaia di banchi e stand prendono posto su oltre due chilometri di viale alberato per un grande mercato dove trovare di tutto, cibo ed eccellenze enogastronomiche, artigianato e articoli per la casa, abbigliamento e oggettistica, auto e attrezzature agricole. Orario 10-21. Informazioni: www.comune.pisa.it.

Eventi per bambini in Toscana: PratomaGnomo (18-19 maggio)

Nei boschi della Toscana questo weekend sarà possibile imbattersi in elfi, folletti, troll e giganti in occasione degli eventi di Gnomi in festa – PratomaGnomo, il 18 e 19 maggio nel Parco dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco di Sopra (Arezzo). A partire dalle ore 15 di sabato per le famiglie e i più piccoli ci saranno spettacoli, laboratori e attività all’aria aperta. Obiettivo: sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela ambientale ed educare i bimbi alla dimensione fantastica e creativa. Ingresso giornaliero 5 euro. Informazioni sul sito del Comune di Castelfranco Piandiscò.

- Pubblicità -

Festa della Geologia sulle Alpi Apuane

Spostandosi invece dall’altra parte della Toscana, sulle Alpi Apuane, eventi, incontri, escursioni e visite sono protagoniste a Equi Terme (Fivizzano, Massa Carrara) per la terza Festa della Geologia, in programma il 18 e 19 maggio. Tante le iniziative, tutte a ingresso gratuito, da quelle riservate agli studiosi e agli appassionati anche con “dimostrazioni pratiche” (sabato) ai tour geologici (domenica mattina) fino all’animazione per famiglie (domenica pomeriggio). In entrambe le giornate saranno possibili visite alle Grotte di Equi. Il programma completo su grottediequi.it.

Eventi e rievocazioni medievali in Toscana: Bianco e Azzurro (fino al 19 maggio)

In Val d’Orcia ha preso il via la festa medievale “Il Bianco e l’azzurro” che venerdì, sabato e domenica anima il quartiere di Canneti a San Quirico d’Orcia (Siena). Protagonisti sbandieratori, tamburini, chiarine e arcieri, con esibizioni, musica e danze, senza dimenticare il banchetto medievale con commedia (prenotazione obbligatoria) all’ombra delle mura duecentesche di San Quirico e del gigantesco trabucco alto 6 metri realizzato dagli artigiani del posto. Programma completo su www.canneti.it.

Non basta? Gli eventi a Firenze

Creatività e musica nel bel mezzo di un’ippodromo, una kermesse tutta dedicata agli amanti della bici (all’ombra della ruota panoramica), vintage in un palazzo storico e un festival dedicato allo yoga. Anche il capoluogo di regione offre tante occasioni di svago: le migliori sono riassunte nell’articolo sugli eventi a Firenze il 18 e 19 maggio.