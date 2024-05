Notte dei musei 2024 a Firenze: ingresso gratis, visite e iniziative

- Pubblicità -

Anche Firenze partecipa alla Notte europea dei musei 2024, sabato 18 maggio, per valorizzare il patrimonio artistico e culturale grazie a iniziative speciali, visite guidate, presentazioni e aperture serali gratis o a un prezzo simbolico. L’evento è patrocinato da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM, l’International Council of Museums. Quest’anno la Notte dei musei coincide con l’International Museum Day organizzato dall’ICOM. Il tema per questa edizione è incentrato sull’educazione e sulla ricerca.

Venerdì 17 maggio: gratis 3 musei dell’Università di Firenze

L’università di Firenze festeggia in anticipo la Notte dei musei: alla vigilia dell’International Museum Day, apre le porte gratuitamente di 3 musei, durante la serata. Venerdì 17 maggio il Museo di Geologia e Paleontologia, quello di Antropologia ed Etnologia e l‘Orto Botanico (Giardino dei Semplici) saranno eccezionalmente aperti fino alle 20 e dalle ore 17 in poi l’ingresso sarà a costo zero. L’ultimo accesso è alle ore 19.15.

- Pubblicità -

Il pubblico inoltre potrà partecipare ad attività e laboratori con i curatori, i ricercatori, gli studenti e le studentesse dell’ateneo, anche con iniziative dedicate ai bambini. In programma infine un conferenza alla Specola sui dipinti di Bartolomeo Bimbi, con una visita guidata dedicata a questo tema. Calendario completo e prenotazioni online sul sito del Sistema museale d’Ateneo.

Il Museo del Duomo di Firenze gratis per la Notte dei musei 2024

Il Museo dell’Opera del Duomo di Firenze per la Notte dei musei e l’Internation Museum Day, sabato 18 maggio dalle 18 a mezzanotte, sarà aperto con ingresso gratuito, per tutti. L’ultimo accesso è previsto alle 23 e non è necessaria la prenotazione. Per l’occasione inoltre sui canali social e sui media il pubblico potrà vedere in anteprima le immagini della Sala del Paradiso del Museo realizzate per la prima volta con un drone dal fotografo Fabio Muzzi.

- Pubblicità -

Apertura straordinaria dei musei civici di Fiesole (gratis durante la serata)

Sulle colline di Firenze, in occasione della Notte europea dei musei 2024, le collezioni civiche di Fiesole saranno visitabili gratuitamente nella fascia oraria serale, fino alle ore 23. Inoltre alle ore 18.00 sulla terrazza del Teatro Romano sarà presentata la mostra Il Principe di Radicondoli. Un aristocratico etrusco nel Mugello del VII secolo a.C. che raccoglie reperti mai esposti e sarà allestita nella nuova saletta mostre del Museo Civico Archeologico.

I musei statali di Firenze sono gratis nella notte del 18 maggio?

In genere, anche a Firenze, i luoghi d’arte statali sono aperti al prezzo simbolico di 1 euro durante la Notte Europea dei musei. Al momento però si attende ancora il programma ufficiale. Aggiornamenti sul sito del Ministero della Cultura.