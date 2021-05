È nato oggi a Firenze in via dell’Ariento, il nuovo Centro commerciale naturale del quartiere di San Lorenzo, che include tutte le principali aggregazioni di imprese dell’area.

Centro commerciale naturale San Lorenzo: eventi, iniziative, strumenti di promozione

Un nuovo contenitore di imprese (oltre 200) che, come spiegato in una nota, diventa strategico per far ripartire una delle aree commerciali più importanti della città con eventi, iniziative, strumenti di promozione naturalmente da realizzarsi in sicurezza e conformemente all’ evoluzione del quadro normativo.

L’obiettivo è portare avanti e sviluppare iniziative interessanti

“Con la nascita di questo ‘super Ccn’ si riuniscono più realtà importanti del Quartiere per realizzare un progetto importante ed ambizioso – ha affermato Riccardo Bartoloni, presidente del Ccn ‘Quartiere San Lorenzo’ –. L’obiettivo è portare avanti e sviluppare iniziative interessanti ed in grado di risaltare e qualificare la zona”. “Le imprese del Quartiere si sono impegnate per dar vita ad un Centro commerciale Naturale ancora più ampio, e questo rappresenta uno stimolo per la ripartenza – ha precisato Santino Cannamela Presidente Confesercenti Città di Firenze –. Mi auguro che questa iniziativa sia da esempio per altre realtà; perché le aggregazioni più rappresentative riescono ad avere più forza ed ottenere maggiori risultati”. “Un’ottima notizia la creazione di una rete delle diverse associazioni di botteghe e mercati – ha concluso l’assessore al commercio del Comune di Firenze Federico Gianassi -. È l’occasione di un rione più forte. San Lorenzo è caratterizzato da una forte identità ma sa essere anche moderno e contemporaneo. Il nuovo centro commerciale naturale di San Lorenzo è da oggi un importante contenitore di iniziative e progetti per tutto il quartiere”.