Tra l’Istituto degli Innocenti e via Palazzuolo apre il Centro Famiglie Firenze

Una doppia sede, dentro l’Istituto degli Innocenti e in via Palazzuolo, per mettere in rete i servizi di informazione, consulenza e sostegno. Prende vita il progetto del Centro Famiglie Firenze, frutto della collaborazione fra Comune, Società della Salute di Firenze e lo stesso Istituto degli Innocenti. L’obiettivo è l’integrazione tra servizi sociali, educativi, psico-pedagogici e sanitari, per rispondere ai diversi bisogni delle famiglie.

L’apertura del Centro Famiglie Firenze, sostenuta dalla Regione Toscana nel quadro delle sperimentazioni che vedono protagonista il Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, si inserisce all’interno del Piano nazionale per la famiglia del 2012, che ha definito questo tipo di strutture come spazi di riferimento territoriali per rispondere ai bisogni dei nuclei familiari, in collaborazione con le reti associative locali. La crescente fragilità economica e socio-relazionale ha portato allo sviluppo di questi progetti in tutta Italia.

I servizi del Centro Famiglie Firenze

Il Centro Famiglie Firenze è articolato su due sedi: una all’Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata dove sono già presenti servizi educativi per l’infanzia e una comunità di accoglienza, e una seconda in via Palazzuolo 12, gestita direttamente dal Comune di Firenze. Questa organizzazione consente di offrire un ampio ventaglio di servizi, con la possibilità di future espansioni nel territorio cittadino.

All’interno dell’Istituto degli Innocenti, il centro dispone di 140 metri quadrati recentemente riqualificati, dedicati a diversi servizi, come uno sportello informativo ad accesso libero; orientamento e consulenza; mediazione familiare e un’area neutra per gli incontri protetti tra genitori e figli, dotati anche di angoli di gioco. Un ulteriore ambiente potrà essere utilizzato per attività di gruppo con adulti e bambini per le fasce di età 0-12 mesi e 12-36 mesi.

Nella sede del Comune di Firenze di via Palazzuolo 12 sono presenti, invece, altri servizi tra cui il centro affidi, il centro adozioni, la mediazione familiare, i gruppi di parola genitori e figli, parte della coordinazione genitoriale, l’accoglienza di donne sole o con figli vittime di violenza, il progetto Teens in action dedicato agli adolescenti, attività di counseling, seminari e convegni. Per informazioni: piazza SS. Annunziata 12, Tel. 055/2037150, [email protected]; via Palazzuolo, 12, Tel. 055/2616450 – [email protected]

I Centri Famiglie in Toscana

Con questa struttura i Centri Famiglie in Toscana raggiungono quota 22. “Questo centro rientra nelle azioni con cui, negli ultimi anni, la Regione ha sviluppato e consolidato il modello di intervento per il sostegno alla genitorialità, attraverso il supporto alla realizzazione dei centri per le famiglie – ha detto l’assessora alle politiche sociali della Regione Toscana, Serena Spinelli -. Nel 2024, inoltre, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti abbiamo attivato una banca dati per l’attuazione e il monitoraggio dei centri“.

Secondo l’assessore comunale al Welfare Nicola Paulesu vengono così rafforzati i servizi esistenti in questo campo. “Questo progetto si contraddistingue per le specifiche competenze presenti, per la multiprofessionalità e per l’essere al centro di una rete consolidata tra pubblico e privato“, ha commentato.

“Nei prossimi mesi lavoreremo per costruire una rete non solo con i servizi ma anche con l’associazionismo e le altre agenzie operanti nel territorio, per favorire la connessione e la valorizzazione reciproca delle risorse e delle opportunità – ha spiegato la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida -. Le famiglie rappresentano il pilastro della nostra società, e per questo intendiamo offrire loro strumenti concreti di accompagnamento e sostegno”.