Nella Manifattura Tabacchi appartamenti panoramici in un condominio di lusso

Case dotate di giardini loggiati e terrazze private, oltre a servizi condominiali come fitness room, rooftop, stanza per gli animali domestici e laboratorio per la manutenzione delle bici. La Manifattura Tabacchi di Firenze presenta i nuovi appartamenti (di alto livello) in vendita all’interno del complesso industriale restaurato. Dopo i primi due interventi residenziali, i nuovi spazi abitativi del progetto residenziale chiamato “Zenit” (dal nome di una marca di sigarette che veniva prodotta nello stabilimento) sono stati ricavati nelle due ali dell’iconica palazzina di ingresso, che un tempo ospitava direzione, uffici e alloggi.

Come saranno le nuove case in vendita

In tutto si tratta di 34 nuovi appartamenti in classe energetica A1 o superiore, che saranno finiti entro marzo 2026, ideati dallo studio di architettura internazionale Quincoces Dragò & Partners guidato da David Lopez e Fanny Bauer Grung. Il progetto residenziale Zenit si estende su una superficie di 4.800 mq, a cui si sommano 1.530 mq di rooftop, giardini loggiati e terrazze. Il carattere della palazzina, edificio tutelato, è stato rielaborato in chiave contemporanea e sostenibile, hanno spiegato gli architetti, da una parte conservando i tratti caratteristici ( come i volumi imponenti e le grandi finestre) e dall’alta introducendo elementi attuali improntati al comfort e all’eleganza.

Le abitazioni al piano terra si sviluppano su due livelli, con tanto di giardini coperti o terrazze a uso esclusivo. Quelle al primo piano sono su un unico livello e possono contare su aree esterne panoramiche private, ricavate nella copertura, alle quali si accede dalla zona giorno attraverso una scala a chiocciola. La vista è sul complesso industriale restaurato, verso il centro storico di Firenze oppure in direzione delle colline circostanti.

I prezzi dei nuovi appartamenti della Manifattura Tabacchi di Firenze

I futuri inquilini avranno a disposizione anche una serie di servizi condominiali tra cui una fitness room, un workshop attrezzato per la manutenzione delle biciclette, una pet room dedicata alla cura degli animali domestici e un rooftop condominiale arredato di circa 400 mq. I 34 appartamenti Zenit (già in vendita) si aggiungono alle altre case in via di ultimazione negli edifici 7 e 12 (Anilla e Puro), progettati dalla pluripremiata designer Patricia Urquiola e dallo studio fiorentino q-bic, per altre 45 unità abitative. I prezzi vanno da 4.500 a 7.000 euro a metro quadrato (dettagli su www.liveinmanifattura.com).

“Il progetto delle residenze è strategico di per sé perché partecipa alla costituzione della comunità di Manifattura Tabacchi che ha l’obiettivo di creare vita in questo nuovo sviluppo urbanistico, che è sostanzialmente un nuovo quartiere per la città, alternativo al centro storico”, ha detto Michelangelo Giombini, CEO di MTDM – Manifattura Tabacchi Development Management, la società che coordina il recupero del complesso, promosso dalla società immobiliare del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti e da Aermont Capital. L’obiettivo è concludere la riqualificazione entro il 2026.