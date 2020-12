Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Toscana: sono 632 le persone che hanno contratto il Covid rilevate nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dal bollettino regionale di oggi, giovedì 31 dicembre.

Un aumento di positivi a fronte di un numero di tamponi che resta pressoché uguale a quello di ieri. Sono infatti 11.353 i tamponi molecolari analizzati e 5.115 i test rapidi. Ecco i dati sui contagi di Covid in Toscana oggi, giovedì 31 dicembre.

Covid in Toscana 31 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana: 632 (ieri erano 460)

di Covid-19 in Toscana: 632 (ieri erano 460) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 11.353 (il giorno precedente 11.236)

Test antigenici: 5.115 (ieri 4.817)

Il totale dei positivi rilevati in Toscana dall’inizio dell’epidemia sale a 120.328, così ripartiti per provincia:

33.537 a Firenze (172 in più rispetto a ieri)

10.413 a Prato (58 in più)

10.465 a Pistoia (52 in più)

7.670 a Massa-Carrara (40 in più)

12.546 a Lucca (81 in più)

16.733 a Pisa (72 in più)

8.636 a Livorno (54 in più)

10.621 ad Arezzo (59 in più)

4.959 a Siena (26 in più)

4.193 a Grosseto (18 in più).

Altri 555 casi sono stati notificati in Toscana ma riguardano cittadini residenti in altre regioni. Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sale invece a 1.883.421.

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Attualmente sono 9.678 le persone positive al coronavirus in Toscana. Di queste, 988 (41 in meno rispetto a ieri) sono ricoverate in ospedale. Le terapie intensive sono ad oggi 150, 10 in meno rispetto a ieri. Ci sono poi 673 guariti in più rispetto a ieri, per un totale di 106.977 persone che hanno superato il virus da inizio epidemia.

Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 31 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.