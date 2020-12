Covid in Toscana, il bollettino e i dati del 30 dicembre

Aumentano i tamponi e tornano a salire i nuovi positivi, anche se non in modo allarmante. Sono infatti 460 i casi di coronavirus rilevati in Toscana nelle ultime 24 ore: questi i primi dati del bollettino regionale Covid di oggi, mercoledì 30 dicembre.

Ad anticipare i contenuti del report – atteso in forma completa nel primo pomeriggio – è come di consueto il presidente della Regione Eugenio Giani sulla sua pagina Facebook.

Dopo il calo dei giorni scorsi dovuto alla ridotta capacità di analisi dei laboratori, il numero di tamponi torna su livelli simili a quelli pre-natalizi. Sono infatti 11.236 i tamponi molecolari analizzati ai quali si aggiungono 4.817 test rapidi.

I dati completi sul numero di morti, ricoverati e attualmente positivi al coronavirus in Toscana arriveranno con il bollettino di oggi. Ecco i dati che già si conoscono sui contagi di Covid in Toscana oggi, mercoledì 30 dicembre.

Covid in Toscana 30 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (30 dicembre 2020): 460 (ieri erano 271)

di Covid-19 in Toscana (30 dicembre 2020): 460 (ieri erano 271) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 11.236 (il giorno precedente 7.802)

effettuati in 24 ore: 11.236 (il giorno precedente 7.802) Test antigenici: 4.817 (ieri 5.208)

Coronavirus in Toscana, l’andamento e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 119.696

dall’inizio dell’emergenza: 119.696 Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.872.068

Intanto sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 30 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.