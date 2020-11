Sono 2.507 i nuovi contagi di Covid oggi in Toscana: a dirlo l’aggiornamento dei dati della Regione, contenuti nel bollettino dell’11 novembre 2020 sui casi di coronavirus. Le ultime notizie parlano di una curva epidemica che punta sempre verso l’alto, con un nuovo picco di morti, 53 nel giro di 24 ore, aumentano anche i ricoverati (50 persone in più) e i pazienti in terapia intensiva.

Intanto da oggi la Toscana è in zona arancione. Ecco nel dettaglio i numeri e le news del bollettino.

Quanti contagi oggi in Toscana: i casi di Covid, aggiornamento dell’11 novembre

Nuovi casi in Toscana: 2.507 (ieri i casi positivi in più erano stati 2223)

Persone attualmente positive al coronavirus: 47.900 (+3,4%)

Ricoveri totali in ospedale: 1.874 (+50 persone)

Ricoverati per Covid nei posti di terapia intensiva della Toscana: 246 (+4 persone)

Tamponi eseguiti: 1.259.794 (+17.821 test fatti nell’ultima giornata)

rapporto numero di tamponi/casi postivi (esclusi quelli i test di controllo): 27,4%

Coronavirus in Toscana, la situazione

Contagi totali di Covid in Toscana dall’inizio della pandemia all’11 novembre: 69.920

Morti per Covid-19 in Toscana: 1.701 (+53 decessi solo oggi)

Guariti totali: 20.319 (+868 persone)

incidenza del coronavirus in Toscana: 1.875 casi ogni 100.000 abitanti (settima regione in Italia)

tasso grezzo di mortalità per coronavirus: 45,6 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

