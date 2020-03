Altri 151 casi positivi al coronavirus, un morto in più ma anche un paziente guarito: questi i numeri del bollettino di domenica 15 marzo sulla situazione coronavirus in Toscana. Intanto il presidente della Regione Enrico Rossi ha annunciato che nella giornata di oggi sono state distribuite 94 mila mascherine in Toscana.

I 151 casi registrati in Toscana nelle 24 ore dal precedente bollettino portano il totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza a 781. Da ieri, purtroppo, si conta anche un deceduto in più, un ottantottenne di Poggibonsi che era ricoverato alle Scotte di Siena dal 7 marzo scorso.

Coronavirus, i dati sul contagio in Toscana al 15 marzo

Il totale dei morti per cause legate al coronavirus in Toscana ad oggi, 15 marzo, è di 10 persone. Come precisa però la Regione in una nota, sarà l’Istituto superiore di sanità a stabilire se le morti siano da attribuire al coronavirus o se il virus abbia peggiorato altre condizioni già presenti. Si tratta infatti di persone tra i 70 e i 98 anni che già soffrivano di altre patologie.

C’è un guarito in più rispetto a ieri, o per meglio dire un “negativizzato”. Le guarigioni virali salgono così a 7, quelle cliniche a 5 per un totale di 12 pazienti guariti dal coronavirus in Toscana.

Al netto dei guariti e dei deceduti, i casi attualmente positivi al coronavirus in Toscana sono 759. I ricoverati in ospedale sono 282 e 107 di questi si trovano in terapia intensiva.

Coronavirus a Firenze, 31 nuovi casi (14 marzo)

Nella provincia di Firenze si sono registrati 30 nuovi casi di positivi al coronavirus nella giornata di domenica 15 marzo. Salgono così a 162 i positivi nel territorio della Città metropolitana di Firenze, la più colpita dal virus in Toscana.

Per quanto riguarda le altre province toscane, i casi sono così ripartiti: 79 Pistoia, 42 Prato (totale Asl centro: 283), 130 Lucca, 108 Massa-Carrara, 71 Pisa, 50 Livorno (totale Asl nord ovest: 359), 38 Grosseto, 60 Siena, 41 Arezzo (totale sud est: 139).

Il numero totale dei tamponi esaminati dal 1° febbraio è di 5.132 tamponi. Un dato che non corrisponde al numero dei pazienti visto che in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente.

Questi i numeri trasmessi al Ministero dall’assessorato alla salute della Regione Toscana prima delle 16.30 di oggi.

Per quanto riguarda gli isolamenti domiciliari (dato aggiornato alle 12 di oggi), il numero è di 7.443, 1.259 in più rispetto a ieri.

Tra questi, 3.725 sono i presi in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di quest’ultimi sono 2.163 nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 142 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 277 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto). Gli altri 3.718 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 573 nella Asl Centro, 1.632 nell’Asl Nord Ovest e 1.513 nell’Asl Sud Est.

La Toscana distribuisce 94 mila mascherine

“Attraverso Estar distribuiremo nella sola giornata di oggi 94 mila dispositivi sicuri, certificati o testati“, ha annunciato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. “Si tratta – ha detto – di 40 mila mascherine a marcatura CE, idonee dunque a tutti gli effetti, e di 54 mila autoprodotte in Toscana in tessuto non tessuto a triplo strato e con elastico, già testate dal dipartimento di chimica dell’Università di Firenze, di qualità certamente migliore rispetto a quelle della Protezione civile nazionale e che riceveranno secondo le procedure la validazione dell’Istituto superiore di sanità nelle prossime ore”.