La Città metropolitana di Firenze resta la zona della Toscana più colpita dal coronavirus con 186 casi risultati positivi al tampone, secondo i dati e le news contenute nel bollettino della Regione aggiornato al 16 marzo. Per quanto riguarda l’area fiorentina, comunica la Asl Toscana Centro, con il quotidiano aggiornamento delle notizie sul contagio da Covid-19, al 16 marzo si sono registrati 20 casi in più, mentre sono 38 i contagi in più registrati sull’intero territorio di competenza (Firenze, Empoli, Prato, Pistoia) con 3 morti e un paziente clinicamente guarito (quest’ultimo nel pistoiese).

News sul coronavirus a Firenze

Ecco in dettaglio i nuovi casi di coronavirus riscontrati a Firenze e provincia (escluso il territorio empolese), secondo le notizie dell’Asl Toscana Centro aggiornate alla serata del 16 marzo. Il bollettino viene stilato infatti al termine di ogni giornata e indica i nuovi contagi che si vanno a sommare a quelli già registrati.

4 persone in ospedale in condizioni critiche : si tratta di un 75enne e di un 64enne di Firenze (rispettivamente ricoverati al San Giuseppe di Empoli e a Careggi), di un 58enne di Pergine Valdarno (sempre a Careggi) e di un 69enne di Firenze (Ponte a Niccheri)

: si tratta di un 75enne e di un 64enne di Firenze (rispettivamente ricoverati al San Giuseppe di Empoli e a Careggi), di un 58enne di Pergine Valdarno (sempre a Careggi) e di un 69enne di Firenze (Ponte a Niccheri) 6 pazienti ricoverati in condizioni discrete : 2 a Careggi (una donna di 44 anni e due 66enni tutti di Firenze), 2 a Ponte a Niccheri (un uomo di 60 anni di Vaglia e un 82enne di Greve in Chianti), una a Torregalli (una 62enne di Firenze)

: 2 a Careggi (una donna di 44 anni e due 66enni tutti di Firenze), 2 a Ponte a Niccheri (un uomo di 60 anni di Vaglia e un 82enne di Greve in Chianti), una a Torregalli (una 62enne di Firenze) Altre 6 persone sono ricoverate in buone condizioni . Si tratta di una donna di 66 anni di Firenze, di un 87enne di Pelago, di una 90enne e di un 91enne di Firenze (tutti e quattro all’ospedale di Ponte a Niccheri), oltre a un 77enne di Firenze ricoverato a Careggi e a un 37enne ricoverato a Torregalli

. Si tratta di una donna di 66 anni di Firenze, di un 87enne di Pelago, di una 90enne e di un 91enne di Firenze (tutti e quattro all’ospedale di Ponte a Niccheri), oltre a un 77enne di Firenze ricoverato a Careggi e a un 37enne ricoverato a Torregalli 4 persone in buone condizioni e in isolamento presso le proprie abitazioni. Si tratta di un 65enne di Calenzano, di una donna di 42 anni di Firenze, di un 44enne di Firenze e di un uomo di 52 anni di Sesto Fiorentino.

News e aggiornamenti sul sito dell’Asl Toscana Centro.