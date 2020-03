Altri 187 casi di positività e cinque morti in Toscana nelle ultime 24 ore: questi i dati relativi al contagio da coronavirus riportati nel bollettino di martedì 17 marzo. In totale, i contagiati salgono a 1.053 dall’inizio dell’epidemia.

L’avanzamento del contagio, al di là della breve frenata di ieri, continua. Mentre non si registrano nuove guarigioni da ieri – restano 12, con sette negativizzati e cinque guarigioni cliniche – i casi attualmente positivi salgono a 1.024.

Intanto il presidente della Regione Enrico Rossi ha annunciato oggi l’avvio di una campagna di screening di massa. Tutti i dettagli.

Coronavirus, i morti in Toscana al 17 marzo

I cinque morti delle ultime 24 ore rappresentano il massimo finora toccato in Toscana in un giorno. Tra questi c’è anche la vittima fin qui più giovane, un 65enne di Fivizzano.

Salgono a 14 i morti dall’inizio dell’epidemia di coronavirus in Toscana, persone dai 65 ai 100 anni che già in precedenza soffrivano tutte di altre patologie.

Questi i decessi che si sono verificati in Toscana, con l’indicazione di sesso, età, comune del domicilio: M, 79 anni, Pisa; M, 77, Licciana Nardi (Massa Carrara); M, 87, Mulazzo (Massa Carrara); M, 84, Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara); M, 81, Castelnuovo in Garfagnana (Lucca); M, 70, Agliana (Pistoia); M, 98, Livorno; M, 93, Pisa; F, 92, Lucca; F, 94, Livorno; M, 65, Fivizzano (Massa Carrara); F, 96, Mulazzo (Massa Carrara); F, 79, Firenze; M, 88, Poggibonsi (Siena); M, 83, Livorno; M, 70, Quarrata (Pistoia); F, 100, Carmignano (Prato).

I ricoveri sono ad oggi 472, di cui 143 in terapia intensiva.

Coronavirus in Toscana, il bollettino del 18 marzo

Per quanto riguarda i tamponi, ad oggi in Toscana ne sono stati eseguiti 6.727 su un totale di 5.943 persone (in alcuni casi sono stati effettuati più test per lo stesso paziente).

Tra questi, 1.053 tamponi sono risultati positivi al test. I casi di positività al coronavirus in Toscana sono così divisi per provincia di segnalazione:

214 Firenze

100 Pistoia

53 Prato (totale Asl centro: 367)

179 Lucca

143 Massa-Carrara

101 Pisa

59 Livorno (totale Asl nord ovest: 482)

60 Grosseto

73 Siena

71 Arezzo (totale sud est: 204)

Le persone in isolamento domiciliare (dato aggiornato a mezzogiorno di oggi) sono invece 8.980 in tutta la Toscana, di cui 4.170 prese in carico attraverso i numeri dedicati attivati da ciascuna Asl.

Di questi ultimi, sono 2.163 persone nella Asl centro (Firenze – Empoli – Prato – Pistoia), 1.813 persone nella Asl nord ovest (Lucca – Massa Carrara – Pisa – Livorno) e 194 nella sud est (Arezzo – Siena – Grosseto). Gli altri 4.810 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 600 nella Asl centro, 2.269 nella Asl nord ovest e 1.941 nella Asl sud est.