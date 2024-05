Disco Soupe: a Firenze cucina anti-spreco a tempo di musica

- Pubblicità -

Prendi frutta e verdura ancora buone ma che altrimenti finirebbero nella pattumiera. Metti un gruppo di persone che preparano questi “avanzi” accompagnati da musica dal vivo e dj set. Ed ecco la ricetta delle Disco Soupe, eventi per unire cucina, socialità e lotta allo speco alimentare, che sono sbarcati anche a Firenze. Il prossimo appuntamento sarà alla Casa del Popolo di Colonnata (Sesto Fiorentino) domenica 12 maggio 2024.

Cos’è e come funziona

Disco Soupe è un fenomeno giovanile che nasce a Berlino nel 2012, con il movimento Schnippel Disko, per poi venire emulato a Parigi e nel resto della Francia, guadagnando una grande popolarità fino ad approdare in circa 25 paesi, grazie alla rete Slow Food Youth Network.

Il movimento ha tra i propri scopi quello di sensibilizzare riguardo tematiche delicate come lo spreco di cibo, in particolare frutta e verdura, l’utilizzo di cibo che andrebbe invece altrimenti buttato, e il coinvolgimento dei mercati locali al posto delle grandi catene. Il tutto creando un atmosfera festiva, riunendo insieme giovani per cucinare insieme accompagnati da musica dal vivo, capace di costruire un clima di confronto sui problemi che soprattutto di recente hanno iniziato a preoccupare in molti. Alla fine il pranzo, gratuito, offerto a tutti i partecipanti.

La Disco Soupe di Firenze

A Firenze la Disco Soupe fa tappa alla Casa del Popolo di Colonnata (piazza Rapisardi 6, Sesto Fiorentino), il 12 maggio. L’iniziativa è organizzata da SenzaSpreco, progetto nato per ridurre lo spreco alimentare, insieme ad altre realtà del territorio. La giornata parte alle 9.00 con la definizione del menù, il taglio delle verdure e la preparazione collettiva del pranzo a ritmo del dj set groovy e funky curato da Ciambe di Alla Bisogna Soundsystem. Alla 13 tutti a tavola e a seguire il concerto dei Quarto Podere. L’evento è gratuito ma per partecipare ai preparativi e al pranzo è necessario prenotarsi, scrivendo una mail a [email protected] o mandando un messaggio al 3495285075.