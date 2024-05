Giro d’Italia 2024: il percorso della doppia tappa in Toscana

- Pubblicità -

La Versilia da Pietrasanta a Camaiore, Lucca, il pisano (San Giuliano Terme, Calci fino a Volterra), il senese (Monteroni, Asciano, Rapolano Terme): il percorso del Giro d’Italia 2024, tra l’8 e il 9 maggio, passerà anche dalla Toscana con una doppia tappa. Il quinto e il sesto appuntamento della corsa toccherà infatti la nostra regione. Una festa in rosa che, oltre alle immancabili modifiche alla viabilità, porterà in varie città iniziative collaterali. Stavolta Firenze non sarà compresa nel percorso del Giro d’Italia, ma in compenso il capoluogo toscano ospiterà la Grand Départ del Tour de France il prossimo 29 giugno. Tornando al Giro d’Italia, ecco l’itinerario e gli orari principali del passaggio in Toscana.

La quinta tappa del Giro d’Italia: l’arrivo tra la Versilia e Lucca

La quinta tappa del Giro d’Italia Genova – Lucca partirà alle ore 12.45 dal capoluogo ligure per dirigersi verso la Toscana con un percorso che ricalcherà in gran parte quello dell’Aurelia. A livello tecnico non sarà molto impegnativa per i ciclisti, per 178 chilometri e un dislivello di 1.800 metri. Il finale sarà per i velocisti con gli ultimi chilometri pianeggianti: l’insidia sarà una curva ad angolo retto a circa 2,5 chilometri dall’arrivo a Lucca, ma poi i corridori si troveranno davanti 350 metri di retta finale.

La comitiva del Giro d’Italia 2024 secondo le previsioni dovrebbe passare il confine tra Liguria e Toscana intorno alle 15.50 transitando lungo l’Aurelia prima da Carrara e, una decina di minuti dopo, da Massa. Dalle 16.18 all’arrivo, il serpentone toccherà Pietrasanta, Capezzano Pianore, Camaiore, Montemagno – una delle poche salite di questa tappa – San Martino in Freddana, Monte San Quirico e infine Lucca con il traguardo in viale Carducci che regala una vista sulle storiche mura della città (orario previsto 17.00). Il Giro torna a Lucca dopo 39 anni, dove l’8 maggio le scuole saranno chiuse: tutte le info pratiche e le frazioni toccate dal percorso sul sito del Comune.

La sesta tappa del Giro d’Italia 2024, tutta in Toscana: il percorso

Il 9 maggio, la sesta tappa del Giro d’Italia, la seconda e ultima in Toscana, sarà caratterizzata da un percorso più impegnativo tra Torre del Lago (Lucca) e Rapolano Terme (Siena) per un totale di 180 chilometri e un dislivello di 1.900 metri. La peculiarità è rappresentata da tre settori sterrati, quasi 12 chilometri in tutto. Un itinerario all’insegna dei sali scendi, con a 5 chilometri dal traguardo lo strappo di Serre di Rapolano che presenta nel finale pendenze fino al 20%. Partenza alle 12.45 da Torre del Lago per poi passare nel giro di un’ora in varie località in provincia di Pisa: Migliarino, Nodica, Pontasserchio, San Giuliano Terme, Calci, Lugnano, Cascine, Fornacette, Ponsacco.

La corsa proseguirà per La Rosa, La Sterza, La Mandriola e Volterra (il passaggio del Giro d’Italia è stato confermato anche se con un cambio di percorso per il crollo di una porzione delle mura storiche) e la Bertesca intorno alle 14.50 – 15.00. Poi il percorso della sesta tappa del Giro d’Italia 20234 entrerà in provincia di Siena, toccando Casole d’Elsa (15.20 circa), lo sterrato di 4,4 km tra Vidritta e la SP19, e un secondo di 4,8 km tra Bagnaia e Grotti (ore 16.00 circa). La corsa proseguirà sull’asfalto della SP 23 tra Ville di Corsano, Radi e poi sulla SP 12 a Monteroni d’Arbia (passaggio intorno alle 16.20). Il terzo e ultimo tratto sterrato andrà da Poggio Santa Francesca a Pievina. La parte finale tocca Asciano, il muro delle Serre di Rapolano e il traguardo a Rapolano Terme in via Provinciale sud dove l’arrivo del Giro d’Italia è atteso per le ore 17.00.

Schede tecniche e informazioni

Sul sito del Giro d’Italia si trovano tutte le schede tecniche delle due tappe in Toscana.