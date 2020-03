Coronavirus in Toscana, i casi del 16 marzo. Le ultime notizie

Non si ferma in Toscana la “corsa” del coronavirus, anche se il contagio sembra rallentare guardando l’andamento dei giorni passati: le ultime notizie contenute nel bollettino della Regione, aggiornato alle ore 16.30 del 16 marzo 2020, parlano di 85 nuove persone positive al Covid-19 (un giorno fa erano 151 i casi in più, due giorni addietro 106) per un totale di 866 contagiati dall’inizio dell’emergenza. I numeri sono stati inviati al Ministero della Salute e alla protezione civile per il consueto punto della situazione.

Le ultime notizie sul coronavirus in Toscana

I morti fino a questo momento sul territorio toscano sono 14, pazienti della fascia d’età tra i 70 e i 98 anni, affetti da più patologie. Per quanto riguarda le guarigioni si segnalano finora 7 persone completamente guarite, i casi “negativizzati” come dicono gli esperti, e 5 guarigioni cliniche, ossia pazienti che non presentano più sintomi pur essendo ancora positivi al virus. I casi attualmente positivi in Toscana sono quindi 840.

Ecco le zone della Toscana più colpite dal coronavirus, con specificato il numero di tamponi risultati positivi fino a questo momento:

Firenze con 186 tamponi positivi Lucca 138 Massa-Carrara 117 Pistoia 90 Pisa 78 Siena 66 Livorno 53 Grosseto 50 Prato 45 Arezzo 43

Tampone per il coronavirus, i dati del 16 marzo

Dal primo febbraio ad oggi 16 marzo in Toscana sono stati effettuati tamponi su 5.196 pazienti. sono invece 8.455 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.032 prese in carico attraverso i numeri telefonici dedicati, attivati dalle Asl.

Di questi ultimi, sono 2.163 le persone in isolamento nella Asl Toscana centro (che comprende i territori di Firenze, Empoli, Prato e Pistoia), 1.628 persone nella Asl nord ovest (Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno) e 241 nella sud est (Arezzo, Siena e Grosseto). Gli altri 4.423 sono cittadini che hanno avuto contatti stretti con casi positivi: 602 nella Asl centro, 2.200 nella Asl nord ovest e 1.621 nella Asl sud est.