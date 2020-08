Coronavirus Toscana: dati e notizie di oggi, 14 agosto

Il trend resta quello dell’ultima settimana: 26 nuovi casi, 14 dei quali legati a rientri dall’estero. Dieci di loro erano in vacanza. Continua ad abbassarsi l’età media dei nuovi positivi, oggi a 27 anni. Ci sono poi 2 casi legati al cluster della discoteca versiliese Seven Apples e uno al focolaio del Mugello. Questi i dati e le ultime notizie sul contagio da coronavirus in Toscana riportati dal bollettino regionale di oggi, venerdì 14 agosto.

Il totale dei casi rilevati in Toscana dall’inizio dell’epidemia sale a 10.761. Il numero degli attualmente positivi torna a superare quota 600: oggi sono 604, il valore più alto dal 9 giugno scorso. I test eseguiti hanno raggiunto quota 463.708, 3.014 in più rispetto a ieri.

Coronavirus in Toscana: bollettino e notizie del 14 agosto

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri.

Sono 3.360 i casi complessivi ad oggi a Firenze (7 in più rispetto a ieri), 576 a Prato (4 in più), 771 a Pistoia (7 in più), 1.078 a Massa, 1.430 a Lucca (1 in più), 972 a Pisa, 496 a Livorno (1 in più), 734 ad Arezzo (1 in più), 451 a Siena (5 in più), 422 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 289 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 418 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 553 casi x100.000 abitanti, Lucca con 369, Firenze con 332, la più bassa Livorno con 148.

Complessivamente, 589 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (15 in più rispetto a ieri, più 2,6%).

Sono 1.782 (64 in più rispetto a ieri, più 3,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.054, Nord Ovest 479, Sud Est 249).

Tornano a scendere i ricoveri, 12 nuovi guariti

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 15 (1 in meno rispetto a ieri, meno 6,3%), 3 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 9.020 (12 in più rispetto a ieri, più 0,1%): 126 persone clinicamente guarite (9 in più rispetto a ieri, più 7,7%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.894 (3 in più rispetto a ieri, più 0,03%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.