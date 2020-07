Deciso aumento dei nuovi casi di coronavirus in Toscana: sono 11 quelli nuovi rilevati da ieri, distribuiti fra 5 diverse province. Questi i dati e le ultime notizie riportati dal bollettino regionale di oggi, venerdì 24 luglio.

Il totale dei casi di positività registrati dall’inizio dell’epidemia sale così a 10.405, di cui 335 attualmente positivi. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 404.349, 2.870 in più rispetto a ieri.

Coronavirus in Toscana: bollettino e notizie del 24 luglio

I casi sono così distribuiti, per provincia, sulla mappa del coronavirus in Toscana: 3.246 a Firenze (4 in più rispetto a ieri), 552 a Prato (1 in più), 752 a Pistoia (2 in più), 1.056 a Massa, 1.374 a Lucca (3 in più), 944 a Pisa, 483 a Livorno, 690 ad Arezzo, 429 a Siena, 408 a Grosseto (1 in più). Altri 471 casi sono stati notificati in Toscana ma riguardano residenti in altre regioni.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi con circa 279 casi ogni 100.000 abitanti. La media italiana è di circa 406. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 542, Lucca con 354, Firenze con 321, la più bassa Livorno con 144.

Complessivamente, 321 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere (8 in più rispetto a ieri). Altre 934 persone (più 52) sono isolate per aver avuto contatti con persone contagiate.

Toscana di nuovo senza pazienti in terapia intensiva

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 14 (1 in meno rispetto a ieri). Di nuovo, dopo tre giorni, torna a non esserci nessun paziente in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 8.939 (4 in più rispetto a ieri): 141 persone “clinicamente guarite” e 8.798 (+4). Oggi non si registrano nuovi decessi. Restano quindi 1.131 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 416 a Firenze, 52 a Prato, 81 a Pistoia, 173 a Massa Carrara, 143 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto. Altre 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Il tasso grezzo di mortalità toscano è di 30,3 morti ogni 100.000 residenti contro il 58,1 della media italiana (11° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (88,8 x100.000), Firenze (41,1 x100.000) e Lucca (36,9 x100.000), il più basso a Grosseto (10,8 x100.000).