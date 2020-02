Coronavirus, turisti di Taiwan positivi: 4 giorni a Firenze

A Firenze sono scattati i controlli per il coronavirus: 4 turisti di Taiwan, padre, madre e due figli sono risultati positivi al virus una volta tornati in patria dopo un viaggio che ha toccato per 4 giorni anche la Toscana. Per questo la Regione, appena allertata dal Ministero della Salute, ha attivato la Asl e sono state messe in atto verifiche sul personale della reception dell’albergo del centro di Firenze dove la famiglia ha soggiornato tra il 26 e il 29 gennaio.

L’esito dei controlli sul coronavirus a Firenze

“A circa 10 giorni di distanza dalla partenza i controlli hanno dato esito negativo”, si legge in una nota ufficiale. Durante il soggiorno in Toscana, i turisti taiwanesi sono stati anche a Pisa a Siena per tour giornalieri. Questo caso segue un’altra allerta scattata nelle settimane scorse sempre a Firenze per il soggiorno di due turisti cinesi poi risultati positivi al coronavirus.

La Regione Toscana invita alla calma e a non farsi prendere da psicosi per il coronavirus: in caso di febbre alta e tosse (sintomi anche della comune influenza, che proprio in questo periodo dell’anno fa registrare un picco) si consiglia di restare in contatto con i propri medici di base, senza intasare i pronto soccorso.

Coronavirus: scan della temperatura negli aeroporti della Toscana

Intanto, sempre per l’allerta sul coronavirus, anche negli aeroporti della Toscana (in quello di Firenze e allo scalo di Pisa), sono partiti i controlli sui passeggeti in arrivo da voli internazionali, grazie a scan della temperatura corporea. Ai viaggiatori viene misurata la temperatura con un termometro laser e vengono fatte alcune domande, ad esempio sulla loro provenienza e sulla presenza di eventuali sintomi di influenza.

In caso di situazioni sospette scatterà il protocollo stilato in base alle linee guida del Ministero della Salute: dovrà essere subito attivato il 118 e i viaggiatori trasportati nell’ospedale di riferimento, il più vicino dotato di reparto di reparto di malattie infettive. Presto i controlli si estenderanno anche all’aeroporto di Grosseto e al porto di Livorno.