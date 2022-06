Dopo il 15 giugno cosa cambia: mascherine al chiuso e regole Covid

Dopo il 15 giugno 2022 cambia (quasi) tutto per le regole anti-Covid: in Italia si avvicina la normalità e la fine delle principali restrizioni che riguardano le mascherine al chiuso, l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il green pass (dove è ancora previsto), forse con un nuovo decreto. In questa data scadono infatti le norme stabilite a fine aprile da un’ordinanza del Ministro della Salute, per quanto riguarda la mascherina, e quelle dei vari decreti Covid per il vaccino obbligatorio nei confronti di specifiche categorie. Vediamo allora cosa succede dal 15 giugno 2022.

Le regole Covid dal 15 giugno: cosa cambia per le mascherine al chiuso, al lavoro e al cinema

Dopo il 15 giugno cambia il quadro di regole per l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, che decadrà in alcuni dei luoghi dove era rimasto finora. Vista l’evoluzione della situazione epidemiologica collegata al Covid, l’orientamento è di non prevedere più la mascherina Ffp2 per l’accesso a luoghi di spettacolo al chiuso (cinema, teatri, sale da concerto) e per i palazzetti dello sport al chiuso.

Ci sono però dei luoghi dove bisognerà ancora indossare i dispositivi di protezione. Resta la mascherina chirurgica a scuola e anche durante la maturità, eccetto che per il momento del colloquio quando il candidato potrà toglierla. Per quanto riguarda il lavoro privato dipenderà dall’eventuale aggiornamento dei protocolli Covid, che per ora prevedono l’obbligo di indossare le mascherine dove non è possibile mantenere un’adeguata distanza dagli altri. L’ultima riunione in materia aveva stabilito un nuovo incontro con le parti sociali entro il 30 giugno.

L’obbligo di mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici

Rimane al centro del dibattito l’obbligo di indossare le mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici (autobus, aerei, treni, metropolitane), che il ministro della Salute Roberto Speranza vorrebbe mantenere ancora dopo il 15 giugno, forse attraverso un nuovo decreto Covid o un’ordinanza. “La valutazione è in corso”, ha detto oggi il ministro ai giornalisti. Più “aperturista” il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, secondo cui – considerata la situazione sotto controllo dei contagi -, la mascherina dopo il 15 giugno dovrebbe essere prevista “solo per contesti a maggiore rischio e senza obbligo ma come forte raccomandazione“. Su questo punto si attendono quindi le decisioni della cabina di regia

Il quadro epidemiologico però è sotto osservazione, visto l’arrivo anche in Italia della variante Omicron BA.5, più contagiosa delle precedenti. “Se in due settimane dovessimo avere due-tre volte i contagi di oggi, questa posizione dovrei rivederla – ha precisato il sottosegretario – A settembre, ottobre e novembre faremo i conti poi con cosa accadrà”.

Cosa succede dopo il 15 giugno per l’obbligo vaccinale anti-Covid per over 50 e sanitari

Dopo il 15 giugno 2022 in Italia cambia anche l’obbligo vaccinale Covid, che finisce per gli over 50, gli insegnanti, il personale non docente della scuola, le forze dell’ordine e i militari. Decade quindi la multa da 100 euro. A queste categorie non sarà più imposto il vaccino per andare al lavoro.

Differente la situazione dell’obbligo vaccinale anti-Covid per i sanitari, i medici e chi lavora nelle Rsa, per cui è ancora previsto il super green pass: in questo caso le regole sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022.

Green pass: dove serve ancora dopo il 15 giugno 2022

Dal 15 giugno il green pass non sarà reintrodotto per tutte quelle attività dove non è più previsto dallo scorso 1 maggio per effetto del decreto Covid sulle riaperture. Resta il via libera quindi in cinema, palestre, bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, uffici e in molti ambiti della vita quotidiana dove ormai si è tornati alla normalità.

Al momento l’obbligo di green pass resta per i viaggi in aereo verso alcuni Paesi esteri (come Portogallo, Francia, Germania e Spagna) e anche per chi in Italia va in ospedale come accompagnatore o visitatore (qui la tabella pdf del governo con le regole). L’esecutivo dovrà ora valutare se cambiare queste ultime restrizioni dopo il 15 giugno.