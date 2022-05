Dove serve la mascherina: obbligatoria per supermercato, scuola e lavoro?

Cambiano le regole. Dal 1 maggio 2022 un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha stabilito dove serve la mascherina al chiuso e dove invece non è più obbligatoria e si può togliere: quindi si deve tenere anche al supermercato, a scuola, sul posto di lavoro, nei negozi, nei centri commerciali, nei bar e nei ristoranti? Ecco le risposte ai dubbi più comuni sulle nuove norme.

Mascherina al supermercato e nei negozi: serve o si può stare senza dal 1 maggio?

Dal 1 maggio 2022 la mascherina non è più obbligatoria quando si va come clienti nei negozi, nei supermercati e nei centri commerciali. Dopo più di due anni dall’introduzione della restrizione con un Dpcm dall’allora governo Conte, questo dispositivo di protezione delle vie aree non serve più nei luoghi al chiuso dove si fanno acquisti.

Le attività commerciali infatti non rientrano tra i posti al chiuso in cui l’ordinanza del ministro Speranza prevede ancora limitazioni. Ovviamente, se ci si sente più sicuri, quando si va al supermercato è possibile mettere la mascherina, il cui uso viene raccomandato (e non più imposto) nel caso di assembramenti o situazioni di rischio.

Obbligo di mascherina sui luoghi di lavoro dal 1 maggio 2022. Supermercati, uffici pubblici, aziende: dove serve

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro invece non ci sono regole uniformi: per chi è impiegato in supermercati, negozi, parrucchieri, uffici pubblici, attività aperte al pubblico l’uso della mascherina è stabilito dai diversi protocolli Covid. Nel settore privato, le singole imprese possono decidere se mantenere le restrizioni. Quindi in un supermercato (dove per i clienti non serve alcuna protezione delle vie aree) si potrebbe verificare il caso di utenti senza la mascherina e dipendenti per cui invece la mascherina è obbligatoria. Per il 4 maggio inoltre è i programma una riunione al Ministero del lavoro sull’aggiornamento delle linee guida.

Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, il ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare in cui raccomanda l’uso della mascherina in alcune situazioni specifiche, ecco dove serve (non è obbligatoria, ma consigliata):

negli spazi con il rischio di affollamenti

agli sportelli aperti al pubblico, dove non ci sono adeguate barriere di protezione

aperti al pubblico, dove non ci sono adeguate barriere di protezione in ascensore

nelle stanze in cui ci sono lavoratori fragili , se non sono abbastanza ampie

, se non sono abbastanza ampie nel corso di riunioni in presenza

in presenza nel caso che il singolo dipendente abbia sintomi legati a virus delle vie respiratorie (tosse, raffreddore, ecc.)

La mascherina resta obbligatoria per utenti, visitatori e lavoratori delle strutture sanitarie, dagli ospedali alle Rsa fino agli hospice. Per chi è impiegato in questi luoghi è ancora obbligatorio inoltre il green pass rafforzato (che invece scompare in tutti gli altri settori), mentre i visitatori delle strutture sanitarie devono avere la terza dose oppure il primo ciclo vaccinale più un tampone negativo o ancora guarigione e tampone negativo.

A scuola serve la mascherina anche dopo il 1 maggio 2022?

Sì, a scuola l’obbligo di mascherina resta fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022: per andare a lezione serve almeno quella chirurgica, anche dopo il primo maggio. Ovviamente, è possibile indossare le Ffp2, per una maggiore protezione. Sono esentati dall’obbligo – come negli altri luoghi al chiuso dov’è rimasta la restrizione – i bambini sotto i 6 anni di età e le persone che per invalidità o patologia non possono indossare la mascherina

Bar, ristorante, palestra , stadio e cinema: le regole sulle mascherine

Allo stesso modo dei supermercati e dei negozi, dal 1 maggio 2022 si può togliere la mascherina se si entra al bar, al ristorante e in palestra come utenti: non serve più questa protezione. Si può non mettere quando ci si reca allo stadio, mentre va tirata su in caso di palazzetti dello sport al chiuso. Per i lavoratori vale quello che abbiamo detto sopra: dipende dai singoli protocolli Covid e dalle decisioni dell’azienda. Discorso diverso per cinema e teatri che rientrano nell’elenco dei pochi settori in cui l’obbligo rimane fino al 15 giugno.

Dove serve ancora la mascherina Ffp2 dal 1 maggio al 15 giugno 2022

La lista dei luoghi dove bisogna tenere la mascherina Ffp2 si è quindi ridotta a partire dal 1 maggio: ecco dove è obbligatoria fino al 15 giugno 2022.

mezzi pubblici (aereo, treni, navi, traghetti, autobus, pullman, scuolabus, tram, metropolitane)

(aereo, treni, navi, traghetti, autobus, pullman, scuolabus, tram, metropolitane) spettacoli al chiuso (cinema, teatri, sale da concerto e di musica dal vivo)

(cinema, teatri, sale da concerto e di musica dal vivo) eventi sportivi al chiuso (palazzetti dello sport, ma non allo stadio essendo questo un luogo all’aperto)

(palazzetti dello sport, ma non allo stadio essendo questo un luogo all’aperto) ospedali, strutture sanitarie e Rsa

Sul sito del governo si trovano nel dettaglio le norme sulle mascherine.