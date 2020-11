Covid Toscana, 19 novembre: la situazione e i dati dei contagi oggi

La curva dei contagi di Covid in Toscana il 19 novembre sembra stabilizzarsi, stando al bollettino di oggi, ma bisognerà aspettare i dati dei prossimi giorni per capire se questa situazione sarà confermata. Calano i nuovi casi di coronavirus in regione (poco meno di 2mila) a fronte però di un numero inferiore di tamponi rispetto a ieri. Restano stabili altri indicatori sulla diffusione dell’epidemia, come il rapporto tra positivi e test, mentre aumentano ricoverati e persone in terapia intensiva.

Continuano ad arrivare cattive notizie sul fronte dei morti per coronavirus in Toscana: oggi, 19 novembre, sono stati comunicati 51 decessi, alcuni dei quali avvenuti nelle scorse settimane ma conteggiati solo adesso dopo i controlli sulle cause della morte.

Ecco in sintesi i dati del bollettino sul coronavirus, diffuso dalla Regione Toscana oggi, giovedì 19 novembre.

Covid Toscana: la situazione dei contagi oggi (19 novembre 2020)

Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana il 19 novembre: 1.972 +2,3% (ieri i nuovi casi positivi erano stati 2.508)

+2,3% (ieri i nuovi casi positivi erano stati 2.508) Persone attualmente affette dal coronavirus: 54.124 (+0,03%)

Ricoveri nei posti di letto Covid della Toscana: 2.101 (+14 persone rispetto a ieri)

nei posti di letto Covid della Toscana: 2.101 (+14 persone rispetto a ieri) di questi 287 (+5 persone) sono in terapia intensiva

Tamponi effettuati: 1.403.341 ( +17.830 tamponi in più rispetto al precedente bollettino)

tamponi in più rispetto al precedente bollettino) Rapporto positivi – tamponi: 11,1% (dato stabile)

Rapporto tra casi postivi e numero di tamponi (esclusi i test di controllo): 23,9% (dato stabile rispetto a ieri)

Il bollettino sul coronavirus in Toscana: i dati aggiornati al 19 novembre

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio della pandemia a oggi, 19 novembre 2020: 88.677

Morti per coronavirus in Toscana: 2.073 (+ 51 decessi comunicati oggi , ma alcuni sono avvenuti nelle settimane scorse, età media 82 anni)

(+ , ma alcuni sono avvenuti nelle settimane scorse, età media 82 anni) Guariti totali: 32.480 ( +1.907 persone guarite nelle ultime 24 ore +6,2%)

nelle ultime 24 ore +6,2%) Incidenza del virus Covid-19 in Toscana: 2.378 casi ogni 100.000 abitanti (settima regione in Italia)

Tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 55,6 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

I contagi in ogni provincia toscana

Ecco i dati del bollettino sul coronavirus divisi per provincia toscana (in base alla residenza dei positivi di coronavirus) con il relativo incremento di casi registrato oggi (giovedì 19 novembre).

25.070 i casi totali di coronavirus a Firenze dall’inizio dell’epidemia (561 in più rispetto al bollettino di ieri)

7.799 a Prato (179 in più)

7.524 a Pistoia (198 in più)

5.538 a Massa (105 in più)

8.674 a Lucca (184 in più)

12.214 a Pisa (201 in più)

6.207 a Livorno (164 in più)

8.360 ad Arezzo (189 in più)

3.720 a Siena (81 in più)

3.016 a Grosseto (110 in più)

555 i casi positivi al Covidsono stati notificati in Toscana, ma si riferiscono a persone residenti in altre regioni.

Approfondimenti e grafici sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità, aggiornati alle ore 18.00 di ogni giorno. Le notizie sui contagiati di coronavirus in Italia arriveranno nel tardo pomeriggio.