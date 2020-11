Covid Toscana, 18 novembre: curva dei contagi e dati sul coronavirus

Non si arresta la corsa del Covid in Toscana, il 18 novembre 2020: la curva dei contagi oggi è sempre in salita, con oltre 2.500 nuovi casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, secondo le notizie contenute nel bollettino della Regione. Sempre alto il numero di morti, 55 i decessi comunicati oggi che si aggiungono ai 52 del precedente report; continua a preoccupare anche la situazione negli ospedali toscani con un aumento dei ricoverati, nei posti letto Covid e in terapia intensiva.

Buone notizie arrivano dal fronte dei tamponi con un record i test, oltre 22 mila in un giorno (il numero più alto dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Toscana) e il rapporto tra positivi e tamponi che scende, timido segnale positivo sulla minor contagiosità. Grazie al balzo in avanti dei guariti, quasi 2.500 in un giorno, scende leggermente anche il numero di individui attualmente contagiati da Covid-19 in Toscana.

Ecco in sintesi i dati sui contagi di coronavirus, contenuti nel bollettino Covid diffuso oggi, 18 novembre, dalla Regione Toscana.

Coronavirus in Toscana il bollettino Covid del 18 novembre 2020

Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana durante le ultime 24 ore: 2.508 (ieri erano stati 2.361)

(ieri erano stati 2.361) Persone attualmente affette dal coronavirus: 54.110 (-0,1%, 42 persone in meno)

Ricoveri totali nei posti di letto Covid: 2.087 (+18 persone rispetto a ieri)

di questi 282 (+5 persone) sono in terapia intensiva

Tamponi effettuati: 1.385.511 ( +22.365 tamponi in più rispetto al precedente bollettino)

tamponi in più rispetto al precedente bollettino) Rapporto positivi – tamponi: 11,2%

rapporto tra casi postivi e numero di tamponi (esclusi i test di controllo): 23,9% (ieri questo parametro era al 33,9%)

Contagi, Toscana sopra 86.000 casi di Covid: i dati aggiornati al 18 novembre

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio della pandemia a oggi, 18 novembre 2020: 86.705

Morti per coronavirus in Toscana: 2.022 (+ 55 decessi comunicati oggi , ma alcune morti sono avvenute nelle settimane scorse, età media 83 anni)

(+ , ma alcune morti sono avvenute nelle settimane scorse, età media 83 anni) Guariti totali: 30.573 (+2.495 persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore, +8,9%)

incidenza del virus Covid-19 in Toscana: 2.325 casi ogni 100.000 abitanti (settima regione in Italia)

tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 77 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

Covid in Toscana: i contagi suddivisi per provincia

Ecco il dettaglio dei dati divisi per provincia toscana (in base alla residenza dei positivi di coronavirus) con il relativo incremento di casi registrato oggi (mercoledì 18 novembre).

24.509 i casi complessi di coronavirus a Firenze (671 in più rispetto al bollettino di ieri)

7.620 a Prato (219 in più)

7.326 a Pistoia (197 in più)

8.490 a Lucca (429 in più)

5.433 a Massa (213 in più)

12.013 a Pisa (354 in più)

6.043Livorno (169 in più)

3.639 a Siena (51 in più)

8.171 ad Arezzo (124 in più)

2.906 a Grosseto (81 in più).

Restano 555 i casi positivi al Covid-19 notificati in Toscana, ma riferiti a persone residenti in altre regioni.

Approfondimenti sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità, aggiornati alle ore 18.00. Le notizie sui contagiati di coronavirus in Italia arriveranno nel tardo pomeriggio di oggi.