Covid Toscana 7 dicembre: contagi in calo, ma meno tamponi. I dati

Mentre la regione cambia colore e attende di diventare zona gialla, i dati dal bollettino sul coronavirus fanno ben sperare: oggi, 7 dicembre 2020, i casi di Covid in Toscana sono ancora in calo, 593 contagi contro i 753 di ieri, ma diminuiscono anche i tamponi effettuati. In salita invece il rapporto tra positivi e test fatti, segno di una maggiore contagiosità. 397 i test rapidi.

A fare il punto della situazione e a pubblicare le prime news è il governatore Eugenio Giani che, come consueto, ha anticipato i numeri del bollettino Covid della Regione Toscana sulla sua pagina Facebook. “Grazie alle donne e agli uomini del nostro sistema sanitario che da mesi si stanno impegnando per sconfiggere il Covid e salvare vite umane”, ha scritto sui social il presidente della Regione.

Covid in Toscana, il 7 dicembre 593 nuovi contagi

Nuovi casi di Covid: 593 (ieri erano stati 753, il giorno prima 769, venerdì 1.071)

Tamponi molecolari: 7.812 in un giorno (ieri 12.142)

Test antigenici rapidi fatti tra ieri e oggi: 397

rapporto positivi/tamponi: 7,6% (in aumento ieri era al 6,2%)

I dati su ricoverati nei posti di letto terapia intensiva e persone attualmente positive al Covid in Toscana saranno aggiornati con il bollettino della Regione, la cui pubblicazione è attesa nel pomeriggio del 7 dicembre.

L’andamento del coronavirus in Toscana a oggi

Totale contagi di Covid in Toscana dall’inizio dell’epidemia al 7 dicembre: 108.990

Totale tamponi dall’inizio dell’epidemia: 1.653.284

Ancora non si conosce il numero di decessi per coronavirus in Toscana al 7 dicembre: ieri i dati erano in calo (28 morti). Aggiornamenti con il bollettino atteso nel pomeriggio. Intanto sul sito Agenzia regionale di Sanità si trovano i grafici sull’andamento del Covid-19 aggiornati a ieri.