La Toscana cambia colore: cosa si può fare in zona arancione, le regole

Apertura dei negozi, più libertà per gli spostamenti dentro il proprio comune (ma non tra comuni e fuori regione), novità per lo sport di base, stesse restrizioni per ristoranti e bar: il colore della Toscana cambia e le città si preparano alle regole anti-Covid della nuova fascia, ecco cosa si può fare in zona arancione e qual è la differenza con quella rossa. In attesa delle limitazioni che arriveranno su tutto il territorio nazionale con il nuovo Dpcm.

Quando la Toscana cambia colore: da zona rossa a zona arancione

La Toscana è finita in zona rossa lo scorso 15 novembre, 4 giorni dopo essere stata declassata da gialla a arancione, e adesso si appresta di nuovo a cambiare colore con il ritorno delle “vecchie” limitazioni. Questo è possibile grazie a un andamento positivo dei dati epidemiologici: secondo le regole del Dpcm la permanenza minima in una fascia di rischio Covid più alta è di 14 giorni.

Secondo quando annunciato dal governatore Eugenio Giani la Toscana tornerà in zona arancione dal 6 dicembre 2020: non sta al nuovo Dpcm cambiare il colore delle regioni, ma come di consueto sarà un’ordinanza del ministro Roberto Speranza a sancire la “promozione” e la “retrocessione” delle regioni. La firma è attesa il 4 dicembre, con l’entrata in vigore due giorni dopo. Un passo in avanti che consentirà di allentare le maglie dei divieti e di dare un sospiro di sollievo all’economia locale, sperando che poi si possa tornare ad essere zona gialla due settimane più tardi, poco prima delle vacanze di Natale.

Spostamenti e cambio di colore in Toscana: la differenza tra zona rossa e arancione

In Toscana la principale cosa che cambia per gli spostamenti è la regola che riguarda la circolazione dentro i confini del proprio comune di residenza o domicilio: se in zona rossa per uscire di casa bisogna avere validi motivi (salute, lavoro, necessità) in zona arancione non ci sono queste limitazioni. Restano però le restrizioni per gli spostamenti fuori comune e fuori regione, consentiti solo per motivi di salute, lavoro e necessità.

Se ci si sposta per una di queste necessità fuori comune o regione è obbligatorio compilare l’autocertificazione. Insomma quando la Toscana sarà in zona arancione si potrà andare a fare una passeggiata dall’altra parte della città, ma non andare a far visita ai congiunti fuori comune.

Cosa cambia in Toscana per i negozi e le regole per i ristoranti (aperti solo per il take away)

Sul fronte dello shopping, con il cambio di colore della Toscana si modificano anche le regole per i negozi che tornano aperti: non ci sono più limitazioni sulla tipologia di attività del commercio al dettaglio che possono restare attive. Oltre agli alimentari, le farmacie, i tabaccai, le edicole, i parrucchieri e gli altri esercizi a cui era stato concesso di tenere il bandone alzato anche nelle ultime due settimane, torneranno ad aprire tutti gli altri, compresi i centri estetici, le boutique di abbigliamento, gli store di casalinghi.

Nella Toscana arancione, i ristoranti e i bar rimarranno aperti solo per l’asporto e la consegna a domicilio e solo fino alle 22. Rimane vietato l’assembramento fuori dai locali. Confermato anche il coprifuoco: attualmente il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute o assoluta necessità è in vigore dalle 22.00 alle 5.00, ma questo orario potrebbe essere ampliato dal nuovo Dpcm di dicembre.

Palestre, musei, teatri e sport cosa si può fare in zona arancione

Niente da fare per palestre, piscine e centri sportivi che rimangono chiusi anche nella Toscana arancione. Stesso discorso per i musei e i teatri che continuano ad avere le porte chiuse, così come gli eventi che prevedono la presenza di un pubblico, che è possibile svolgere solo a distanza e in streaming. Prosegue lo stop di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

Con la Toscana in zona arancione cambiano le regole anche per lo sport e l’attività motoria: è possibile fare una passeggiata anche lontano dalla propria abitazione (ma all’interno del proprio comune), si può tornare a fare attività sportiva di base negli spazi all’aperto dei circoli sportivi e allenamenti individuali open air ed è permesso anche andare in bici per sport o per gli spostamenti quotidiani. Vietati invece gli sport e le gare che prevedono un contatto fisico, anche se amatoriali. Quando la Toscana tornerà arancione si potrà andare a caccia e praticare la pesca, ma solo all’interno del proprio comune.

Quando riaprono le scuole medie

Il cambio di colore, da zona rossa a zona arancione, sancisce la riapertura anche in Toscana delle scuole medie, ma non di quelle superiori: riprende la didattica in presenza per le classi di seconda e terza media, i ragazzi più grandi invece proseguono con le lezioni a distanza. Chiuse anche le aule dell’università. Non è detto però che le scuole medie riaprano subito il 6 dicembre le classi seconde e terze: alcuni istituti potrebbero avere necessità di qualche giorno in più per adeguarsi alle nuove regole della zona arancione.

Toscana in zona arancione: cosa si può fare e cosa cambia

Ecco in sintesi cosa cambia con la modifica del “colore Covid” e cosa si può fare in zona arancione, fascia in cui la Toscana tonerà dal 6 dicembre:

Spostamenti consentiti all’interno del proprio comune , vietati gli spostamenti tra comuni e fuori regioni se non pe validi motivi (lavoro salute, necessità)

, vietati gli spostamenti tra comuni e fuori regioni se non pe validi motivi (lavoro salute, necessità) Si può andare a fare shopping nel proprio comune: tutti i negozi possono stare aperti

Si può prendere cibo d’asporto al ristorante e al bar (dalle 5.00 alle 22.00). Vietata la consumazione al tavolo e nei pressi

(dalle 5.00 alle 22.00). Vietata la consumazione al tavolo e nei pressi Scuole elementari e medie aperte, resta la didattica a distanza per le superiori

resta la didattica a distanza per le superiori si può fare una passeggiata anche lontano della propria abitazione, ma non fuori dai confini del comune dove si vive

anche lontano della propria abitazione, ma non fuori dai confini del comune dove si vive si può fare attività sportiva di base nei circoli sportivi, ma solo negli spazi all’aperto e mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri

nei circoli sportivi, ma e mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri ci si può allenare da soli all’aperto (mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri dagli altri), chiuse piscine e palestre

(mantenendo la distanza di sicurezza di 2 metri dagli altri), chiuse piscine e palestre si può andare a caccia o praticare la pesca in zona arancione, ma solo nel territorio del proprio comune

in zona arancione, ma solo nel territorio chiusi teatri, cinema, vietati gli eventi e le feste private

chiuse sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie

Su sito del governo le norme per le diverse zone di rischio Covid.