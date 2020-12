Covid in Toscana: 15 dicembre, i dati dei contagi. Il bollettino della Regione

Calano i nuovi contagi di Covid in Toscana oggi, 15 dicembre, e aumentano i tamponi, anche se i test sono inferiori alla media delle scorse settimane: i dati del bollettino della Regione parlano di 332 casi positivi al coronavirus in più a fronte di 8.572 tamponi molecolari. 4.135 i test rapidi effettuati. Stando alle ultime notizie, cala anche il rapporto tra positivi e tamponi, dal 6,2% di ieri al 3,9% di oggi (12% se si escludono gli esami di controllo per persone già contagiate).

Diminuisce il numero di soggetti attualmente infetti dal virus Sars Cov2, scendono anche i ricoverati (meno 33 in un giorno), ma ci sono 4 letti in più occupati in terapia intensiva. Ancora preoccupante il numero di morti: 45 quelli comunicati oggi dalla Regione. Ecco in sintesi dati sui contagi di Covid in Toscana oggi, martedì 15 dicembre 2020.

Covid in Toscana 15 dicembre, i dati di oggi sui contagi

Nuovi contagi di Covid-19 in Toscana (15 dicembre 2020): 332 (ieri erano 445)

di Covid-19 in Toscana (15 dicembre 2020): 332 (ieri erano 445) Tamponi molecolari effettuati in 24 ore: 8.572 (il giorno precedente 7.132)

Test antigenici rapidi: 4.135

Rapporto positivi/tamponi in Toscana: 3,9% (12% se si escludono i tamponi di controllo)

Attualmente positivi: 16.264 (-7% rispetto a ieri)

Numero di ricoverati: 1.370 (-33 rispetto al bollettino di ieri)

cui in terapia intensiva : 214 (+4 rispetto a ieri)

: (+4 rispetto a ieri) Quanti morti oggi in Toscana per Covid 19: 45 decessi (età media di 82 anni)

oggi in Toscana per Covid 19: (età media di 82 anni) Guariti nelle ultime 24 ore: 1.502

* Nota: alcuni dei decessi comunicati oggi si riferiscono a morti avvenute nei giorni precedenti.

Coronavirus in Toscana, l’andamento al 15 dicembre e il punto della situazione

Contagiati dall’inizio dell’emergenza: 113.121

Tamponi totali dall’inizio dell’emergenza: 1.733.863

Guariti dall’inizio della pandemia: 93.619

Morti totali in Toscana da febbraio a oggi: 3.238

I dati dei contagi per provincia

Ecco la situazione provincia per provincia, in base ai dati del bollettino della Regione Toscana del 15 dicembre.

31.567 casi complessivi ad oggi a Firenze (81 in più rispetto a ieri)

9.925 a Prato (12 in più)

10.029 a Pistoia (27 in più)

7.251 a Massa (16 in più)

11.532 a Lucca (48 in più)

15.788 a Pisa (48 in più)

7.896 a Livorno (14 in più)

10.075 ad Arezzo (26 in più)

4.570 a Siena (13 in più)

3.933 a Grosseto (47 in più).

555 i casi positivi notificati in Toscana, ma riferiti a persone residenti in altre regioni.

Sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità sono pubblicati i grafici sull’andamento del Covid-19 in Toscana, che verranno aggiornati alle ore 18.00 con i dati del bollettino di oggi, 15 dicembre. Nel tardo pomeriggio si conosceranno anche quanti contagiati ci sono in Italia oggi.