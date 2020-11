Covid in Toscana, i contagi del 25 novembre. Il bollettino sul coronavirus

Rimangono sotto quota mille ma sono in lieve aumento i contagi da Covid in Toscana secondo i dati diffusi oggi dalla Regione. Il bollettino segnala 986 nuovi contagi, contro i 962 conteggiati ieri. Ben lungi dagli oltre 2mila nuovi positivi al giorno delle scorse settimane, ma di nuovo in lieve aumento, campanello d’allarme che invita ancora una volta a non abbassare la guardia. Aumenta il numero dei decessi, salito a 67, contro i 47 di ieri ma diminuiscono i ricoveri, che oggi risultano 2.040, 27 in meno rispetto a ieri.

Contagi in Toscana oggi, 25 novembre: i nuovi casi di Covid-19

Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana il 25 novembre: + 986 (ieri i nuovi casi positivi comunicati nel bollettino erano 962)

Ricoverati negli ospedali toscani: 2040 ( -27 persone rispetto a ieri)

) sono in terapia intensiva Tamponi fatti: 1.494.998 in totale ( 14.843 tamponi in più rispetto al precedente bollettino, ieri 11.813 tamponi)

Bollettino coronavirus in Toscana: l’andamento dell’epidemia

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio dell’epidemia a oggi, 25 novembre 2020: 97.976

Morti in Toscana: 2.378 (+ 67 decessi comunicati oggi)

(+ comunicati oggi) Guariti: 46.318 in tutto da febbraio ( +2.345 persone guarite nelle ultime 24 ore)

nelle ultime 24 ore) Incidenza del virus Covid-19 in Toscana: 2.627 casi ogni 100.000 abitanti (settima regione in Italia)

Tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 63,8 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

Situazione del Covid in ogni provincia toscana (aggiornamento del 25 novembre)

Ecco i dati provincia per provincia (in base alla residenza dei positivi) con i casi di coronavirus registrati nei bollettini della Regione Toscana dall’inizio dell’epidemia e il numero di nuovi contagi di Covid-19 registrato oggi 25 novembre.