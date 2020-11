Arrivano buone notizie dal bollettino della Regione sul coronavirus: i nuovi contagi di Covid in Toscana oggi, 24 novembre 2020, sono meno di 1.000 ed è la prima volta dopo oltre un mese che la curva dei nuovi casi scende sotto questa soglia psicologica. Il numero dei tamponi è minore rispetto alle scorse settimane (11.813 nelle ultime 24 ore), ma è in calo anche il rapporto tra positivi e test effettuati, un altro indice dei contagi. Segno che il virus sta iniziando a circolare meno.

Giù i ricoveri in ospedale e il numero di persone attualmente positive, stabile il tasso di occupazione dei letti nelle terapie intensive, mentre i guariti oggi sono oltre 2.600. Numeri che fanno ben sperare per l’uscita della regione dalla zona rossa. In Toscana però è ancora alto il numero di morti per Covid: il bollettino del 24 novembre comunica 47 nuovi decessi per coronavirus. Ecco in sintesi i dati e il punto della situazione.

Covid Toscana, contagi oggi in calo (24 novembre 2020)

Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana il 24 novembre: + 962 (ieri i nuovi casi positivi registrati dal bollettino della Regione erano stati 1.323)

Ricoveri nei posti di letto Covid della Toscana: 2.067 ( -61 persone rispetto a ieri)

Bollettino coronavirus in Toscana: i casi positivi dall’inizio dell’epidemia al 24 novembre

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio della pandemia a oggi, 24 novembre 2020: 96.990

Morti per coronavirus in Toscana: 2.311 (+ 47 decessi comunicati oggi, età media 83 anni)

(+ comunicati oggi, età media 83 anni) Guariti totali: 43.973 ( +2.628 persone guarite nelle ultime 24 ore +6,4%)

nelle ultime 24 ore +6,4%) Incidenza del virus Covid-19 in Toscana: 2.601 casi ogni 100.000 abitanti (settima regione in Italia)

Tasso grezzo di mortalità per coronavirus in toscana: 62 deceduti ogni 100.000 abitanti (undicesima regione in Italia)

La situazione del Covid in ogni provincia toscana

Ecco i dati per provincia toscana (in base alla residenza dei positivi) con i casi di coronavirus registrati dall’inizio dell’epidemia e il numero di nuovi contagi di Covd-19 registrato oggi (24 novembre).

27.388 casi positivi a Firenze (320 in più rispetto al bollettino di ieri)

8.578 a Prato (+137 persone)

8.348 a Pistoia (+68)

6.080 a Massa (+67)

9.577 a Lucca (+76)

13.279 a Pisa (+115)

6.802 a Livorno (+57)

9.000 ad Arezzo (+75)

3.998 a Siena (+25)

3.385 a Grosseto (+22) Rimangono 555 i casi positivi al Covid notificati in Toscana, ma riferiti a residenti in altre regioni.