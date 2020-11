Covid in Toscana, il bollettino dei contagi del 30 novembre

Diminuiscono i contagi da Covid in Toscana: sono 893 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime 24 ore secondo il bollettino della Regione.

La curva dei contagi insomma sembra stia rallentando, così come il numero dei decessi (40 le persone che non ce l’hanno fatta, con un’età media di 82,7 anni). Ancora qualche giorno e la Toscana dovrebbe tornare ad essere zona arancione, con conseguente allentamento delle misure restrittive: dal 4 dicembre, ha promesso infatti il governatore della Toscana Eugenio Giani, la Regione “potrà rientrare in una zona che consente di allentare la chiusura agli spostamenti”.

Ecco i dati e gli ultimi aggiornamenti forniti dall’osservatorio della Regione Toscana.

Covid in Toscana oggi, i contagi (30 novembre) e i nuovi casi

Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana il 30 novembre: +893 (all’ultimo aggiornamento risultavano 1.117)

(all’ultimo aggiornamento risultavano 1.117) Tamponi fatti: 1.568.208 in totale (10.383 tamponi molecolari in più rispetto al precedente bollettino)

1.027 test antigenici per il Covid-19 svolti in Toscana il 30 novembre

Ricoverati in ospedale: 1.862 ( -6 rispetto all’ultimo aggiornamento)

( rispetto all’ultimo aggiornamento) di cui in terapia intensiva 278 (numero invariato rispetto all’ultimo aggiornamento)

278 (numero invariato rispetto all’ultimo aggiornamento) Rapporto positivi – tamponi: 8,6% (ieri 7,4%)

(ieri 7,4%) Rapporto positivi – tamponi (escludendo i test di controllo): 23,9%

Coronavirus in Toscana: l’andamento dell’epidemia