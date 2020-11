Covid Toscana, 27 novembre contagi in calo, le news sul coronavirus

Oggi, 27 novembre, scendono ancora i contagi di Covid in Toscana, a fronte di un numero leggermente inferiore di tamponi rispetto a ieri: i primi dati del bollettino della Regione sul coronavirus arrivano dal governatore Eugenio Giani, che come ogni mattina sulla sua pagina Facebook fa il punto sull’andamento dei casi. Secondo quanto reso noto dal presidente della Regione, sono 1.117 i nuovi positivi al Covid-19, registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più di 15.000 tamponi: ieri i contagi erano aumentati di oltre 1.300 unità, ma i test erano stati quasi 17.000. Cala anche il rapporto tra positivi e numero di test.

Proprio quando c’è attesa per un possibile cambio di colore della Toscana, da zona rossa ad arancione, la curva epidemica sembra rallentare. L’allerta però rimane alta. “Continuiamo a rispettare le regole – scrive su Facebook Giani – non vanifichiamo il duro lavoro svolto da tutte le donne e gli uomini della sanità”. L’aggiornamento completo dei dati del bollettino sul Covid in Toscana, con i dettagli sui nuovi contagi, sui ricoverati e sui morti, arriverà nel primo pomeriggio di oggi, 27 novembre 2020.

Covid in Toscana oggi, i contagi (27 novembre) e i nuovi casi Nuovi contagi di Covid-19 rilevati in Toscana il 27 novembre: + 1.117 (ieri i nuovi casi positivi sono stati 1.351)

(ieri i nuovi casi positivi sono stati 1.351) Tamponi fatti: 1.510.079 in totale (15.081 tamponi molecolari in più rispetto al precedente bollettino, ieri 16.999 tamponi)

Rapporto positivi – tamponi: 7,4% (ieri 7,9%) I dati su persone attualmente positive, ricoverati nei posti letto Covid e in terapia intensiva saranno aggiornati con l’arrivo del bollettino della Regione Toscana. Coronavirus in Toscana: l’andamento dell’epidemia al 27 novembre 2020

Contagi totali di coronavirus in Toscana dall’inizio dell’epidemia a oggi, 27 novembre 2020: 100.444

I dettagli su morti, guariti e andamento del Covid-19 in Toscana saranno completati quando sarà pubblicato il bollettino del 27 novembre. Sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità i grafici aggiornati a ieri.