La Toscana torna arancione, Giani “Dal 4 dicembre fuori dalla zona rossa”

Ultimi giorni di zona rossa per la Toscana che torna in zona arancione: ma quando, già dal 4 dicembre 2020? E quando potrà diventare zona gialla? Il governatore Eugenio Giani rompe gli indugi e in un video su Facebook dice: “Il 4 dicembre il ministro della Salute Roberto Speranza potrà firmare l’ordinanza che riporta la Toscana in zona arancione. Quindi dobbiamo avere la pazienza di questi pochi giorni. Da venerdì 4 la Toscana potrà rientrare in una zona che consente di allentare la chiusura agli spostamenti” .

Domenica 29 novembre saranno trascorse le due settimane di zona rossa, il tempo minimo in cui una regione deve restare nella fascia di rischio più alta dopo esserci entrata. Poi il Comitato tecnico scientifico si riunirà il 3 dicembre e solo successivamente arriverà l’ordinanza del Ministro della salute che quindi potrebbe promuovere la Toscana nella fascia intermedia, con la possibilità di scendere ancora alla zona gialla prima di Natale.

Toscana torna in zona arancione o gialla: quando, il 4 dicembre?

Il nuovo Dpcm che sarà in vigore dopo il 3 dicembre e sul quale il governo è al lavoro confermerà il sistema a tre fasce per le regioni. Ma i dati attuali confermano uno scenario migliore su tutto il territorio nazionale rispetto a un mese fa. “Mi aspetto un Rt che scenda all’1 e che le regioni rosse passino ad arancioni o gialle“, ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Proprio entro il 4 dicembre ci sarà la decisione ufficiale sul cambio di colore della Toscana, da rossa ad arancione, ma “se i dati continueranno a essere buoni – ha aggiunto Giani – non escludo che dalla settimana successiva la Toscana possa rientrare in zona gialla e festeggiare il Natale in quella dimensione”. Intanto lo stesso governatore emanerà ora una nuova ordinanza regionale per chiarire alcuni punti delle regole della zona rossa (dove la Toscana rimarrà quindi almeno fino a venerdì prossimo): dall’apertura dei negozi di toelettatura per animali alla caccia, dalla raccolta delle olive alla ricerca dei tartufi.

Covid: indice Rt in Toscana a 1,2

La Toscana torna in zona arancione, dice Giani, perché i dati sull’andamento del Covid sono tali da consentire il cambio di colore. L’indice Rt della Toscana è sceso all’1,2 che è un dato ancora alto ma assai meno allarmante rispetto all’1,8 di quando la regione è entrata in zona rossa.