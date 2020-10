Covid Toscana oggi: quanti nuovi contagi (per provincia)

Qual è la situazione del Covid in Toscana oggi e quanti sono i nuovi contagi provincia per provincia? Secondo l’aggiornamento del bollettino emesso dalla Regione Toscana, i nuovi casi di coronavirus di oggi, venerdì 30 ottobre 2020, sono 2.765 con un andamento in positivo rispetto a ieri (quando i contagiati in più erano stati 1.966): ecco in sintesi i dati e le notizie.

Quanti nuovi contagi di Covid in Toscana: le notizie di oggi 30 ottobre

Nuovi contagi di Covid oggi in Toscana: 2.765 (+7,1%)

Casi attualmente positivi al coronavirus: 26.420 (+10,2%)

Ricoveri in ospedale: 1.160

Ricoverati per Covid nei posti di terapia intensiva della Toscana: 153

Tamponi refertati: 1.074.698 (+17.834 test nell’ultima giornata)

rapporto numero di tamponi/casi postivi (esclusi quelli i test di controllo): 25,2%

La situazione e l’andamento del coronavirus: i dati

Casi totali dall’inizio della pandemia: 41.723

Morti per Covid-19 in Toscana: 1.320 (+10 decessi solo oggi)

Guariti totali: 13.983 (+305 persone solo oggi)

incidenza in Toscana rispetto agli abitanti: 1.119 casi ogni 100.000 abitanti

(ottava regione in Italia)

(ottava regione in Italia) tasso grezzo di mortalità per coronavirus: 35,4 deceduti ogni 100.000 abitanti

(11esima regione)

Covid in Toscana, i contagi per provincia: il bollettino della Regione

Firenze 12.608 (834 in più rispetto a ieri)

Prato 3.215 (180 in più)

Pistoia 3.233 (264 in più)

Massa Carrara 2.748 (168 in più)

Lucca 4.271 (264 in più)

Pisa 5.263 (326 in più)

Livorno 2.812 (237 in più)

Arezzo 3.895 (302 in più)

Siena 1.886 (115 in più)

Grosseto 1.242 (75 in più)

Casi positivi al Covid notificati in Toscana ma residenti fuori regione: 1.278

Nota: dati dei positivi al Covid-19 in base alla provincia di domicilio

Aggiornamenti e grafici sui contagi di coronavirus in Toscana sul sito dell’Agenzia regionale di Sanità (che verrà aggiornato alle 18.00 con i dati di oggi).

Qui i dati su quanti contagiati ci sono oggi in Italia.