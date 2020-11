Toscana zona arancione, da quando? A rischio lockdown Covid

C'è attesa per i numeri del monitoraggio Covid. In base a questi dati sarà deciso se lasciare la Toscana in zona gialla o declassarla in quella arancione

Il “cambio del colore” è appeso a un filo, anzi a 21 parametri. E già scatta il tam tam, in tanti si chiedono se e da quando la Toscana finirà in zona arancione per l’aggravarsi dell’emergenza Covid, altri paventano il rischio di un lockdown ancora più pesante se la regione sarà declassata in zona rossa. Come previsto dall’ultimo Dpcm, il passaggio in una fascia di rischio più alta comporta un inasprimento delle restrizioni, dal blocco degli spostamenti tra comuni e regioni fino alla limitazioni per bar e ristoranti con la chiusura di questi esercizi.

I dati sui contagi di Covid in Toscana

I riflettori sono tutti puntati sulla cabina di regia del Ministero della Salute che oggi analizzerà i dati inviati dalle regioni per il monitoraggio settimanale sul coronavirus: in genere il dossier esce il venerdì, ma stavolta la pubblicazione dei numeri della pandemia è slittato in avanti per l’incompletezza di alcuni report regionali.

Per decidere la retrocessione delle regioni in zona arancione o addirittura in zona rosa con un mini-lockdown, gli esperti guardano 21 diversi parametri sull’emergenza Covid: non c’è solo l’indice di contagiosità Rt, che in Toscana si attesterebbe intorno all’1,4 (un valore non incoraggiante), ma anche il tasso di occupazione dei letti nelle terapie intensive (la Toscana è ottava a livello nazionale) per capire quale rischio di tenuta sta correndo il sistema sanitario regionale.

Da quando la Toscana in zona arancione o rossa?

Fin da quando è entrato in vigore il nuovo Dpcm la Toscana è stata in bilico tra la zona gialla e la fascia arancione, mentre sembra ancora lontano uno scenario di tipo 4, quello più grave con il rischio del collasso degli ospedali. Al momento rientra nelle regioni gialle, ma il verdetto su un eventuale declassamento arriverà solo oggi dopo la riunione della cabina di regia sull’emergenza Covid e la pubblicazione del report settimanale: in base a questi numeri sarà decisa la nuova lista delle zone arancioni e rosse con un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza attesa tra oggi, lunedì 9 novembre, e domani martedì 10, anche se non è escluso un ulteriore rinvio.

Per sapere se e quando la Toscana sarà considerata una zona arancione bisognerà quindi aspettare: insieme a lei sono a rischio anche Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Umbria e Campania.

Toscana in zona arancione, le restrizioni: cosa significa in pratica cosa si può fare

Se la Toscana fosse considerata una regione arancione, alle attuali limitazioni della zona gialla si aggiungerebbero nuove regole e restrizioni: prima di tutto il blocco degli spostamenti fuori dal territorio regionale e lo stop a quelli tra comuni, se non per motivi di lavoro, salute, necessità o studio da giustificare con il modulo di autocertificazione.

Poi scatterebbe anche la chiusura totale di bar e ristoranti, attivi solo per l’asporto e per la consegna a domicilio, dalle 5 alle 22, mentre i negozi resterebbero aperti (quelli non essenziali sono invece chiusi nelle regioni considerate zona rossa). In fascia arancione non cambia nulla per le scuole: aperte quelle elementari e medie, chiuse le superiori con il riscorso alla didattica a distanza. Qui le Faq del governo sulle limitazioni nelle diverse zone Covid.