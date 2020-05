Decreto rilancio, firmato il testo definitivo (pdf): presto in Gazzetta ufficiale

Il testo definitivo del Decreto rilancio è stato firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale nelle prossime ore. Si chiude così il lungo percorso di gestazione del provvedimento nato come “decreto aprile”, ribattezzato poi “decreto maggio” prima del nome definitivo scelto dal Governo. Approvato in consiglio dei ministri lo scorso 13 maggio è passato poi ai tecnici della Ragioneria di Stato che, vista la portata delle misure, hanno impiegato diversi giorni per la bollinatura finale. Adesso, con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il Decreto rilancio è legge: il testo integrale in formato pdf e docx per Word.

Firmato il Decreto rilancio

Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte avevano aperto alla possibilità di vedere pubblicato il decreto già nella giornata di domenica 17 maggio. “Confido che già domani (domenica, ndr) il Decreto rilancio possa andare in Gazzetta Ufficiale”, aveva detto Conte durante la conferenza stampa di sabato scorso.

Sfumata anche quella data, lunedì 18 maggio, veniva considerata una sorta di termine ultimo per la pubblicazione. La mattina di lunedì il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, intervenuto a Sky Tg24, ha fatto sapere che il testo definitivo del Decreto rilancio “nelle prossime ore andrà in Gazzetta Ufficiale e diventerà legge”.

I lavori si sono però prolungati ulteriormente. Il Decreto è slittato ancora, ma l pubblicazione in Gazzetta ufficiale avverrà al più tardi domani, mercoledì 20 maggio.

Decreto rilancio in Gazzetta ufficiale, il testo in pdf e Word

D’Incà ha poi spiegato che il passi successivo alla pubblicazione sarà il decreto sulle semplificazioni. “Un decreto – ha detto – che vuole mettere da una parte sostanza economica all’interno del motore del nostro Paese, dall’altra parte dobbiamo semplificare un Paese che ha visto nella burocrazia un male che in qualche maniera ha attanagliato la possibile crescita economica. Ecco perché questo decreto, che è in fase di costruzione, darà quelle semplificazioni che permetteranno di poter parlare della parte burocratica del nostro Paese come di una burocrazia amica del cittadino”.