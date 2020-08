Discoteche chiuse? No, ma stop ai balli anche in tutti i locali assimilati

Dal 17 agosto in Italia tutte le discoteche sono “chiuse ai balli” per l’emergenza Covid: le attività possono restare aperte, ad esempio per drink e cene, ma stop alle danze sulle piste all’aperto e al chiuso, nelle sale da ballo e anche nei locali assimilati, dice una nuova ordinanza del Ministero della Salute firmata il 16 agosto, senza possibilità di deroghe regionali (come successo finora ad esempio in molte zone come in Toscana, Puglia e Sardegna).

Sebbene il dpcm di agosto (decreto del presidente del consiglio Conte) avesse già stabilito il blocco dei balli, molte Regioni avevano emanato ordinanze più permissive, dando il via libera ai dancefloor: dopo questo nuovo provvedimento, deciso a seguito di una riunione tra governo e Regioni, gli enti locali non potranno decidere in autonomia eccezioni per le discoteche, se non stabilendo regole più restrittive.

In più viene introdotto l’obbligo di indossare la mascherina dalle 18.00 alle 6.00 del mattino all’aperto se ci si trova nei locali accessibili al pubblico o nelle vicinanze, anche in vie, piazze, lungomari dove si possono formare assembramenti. Di fatto nei luoghi della movida.

Tutte le discoteche verso la chiusura? Cosa dice l’ordinanza anti-Covid

Il giro di vite era atteso da giorni, dopo che le discoteche e i luoghi dell’intrattenimento notturno erano finiti al centro delle cronache per assembramenti, comportamenti fuori dalle regole e focolai di coronavirus: c’è chi temeva una chiusura totale delle discoteche, così non è stato, ma le regole sono stringenti. C’è infatti il divieto di far ballare le persone, all’aperto e al chiuso: l’ordinanza sospende “le attività di ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento”, si legge nel documento.

Resta concessa invece l’attività all’interno delle discoteche di bar e ristoranti, ma sempre rispettando le regole sulle distanze di sicurezza di almeno un metro e l’obbligo di indossare la mascherina, che adesso è esteso anche ai locali all’aperto dalle 18.00 alle 6.00.

Discoteche “chiuse ai balli”, stop anche nei locali assimilati: il significato

Piste da ballo vuote non solo nelle discoteche quindi, ma anche nei “locali assimilati”, tutte quelle attività in cui è possibile far festa e danzare, come ad esempio anche gli stabilimenti balneari o lidi che organizzano party, e ancora spiagge attrezzate, spiagge libere in cui si svolgono ritrovi spontanei, balli in campeggi, hotel, strutture vacanze. L’ordinanza estende questo divieto anche agli altri luoghi aperti al pubblico e quindi lo stop ai balli riguarda anche ristoranti, pub e via dicendo.

Fino a quando?

Il divieto di ballo nelle discoteche resterà in vigore almeno fino al 7 settembre, data in cui scadono le misure anti-coronavirus decise dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (dpcm): entro questa data il governo, sentite le regioni, deciderà se tenere chiuse del tutto le discoteche, proseguire con le regole già in vigore o decidere un allentamento delle restrizioni. Qui l’ordinanza in pdf del Ministero della Salute firmata il 16 agosto e in vigore dal 17 agosto.