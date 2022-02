Draghi oggi a Firenze: il programma della visita

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà in visita a Firenze oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, in occasione dell’apertura del Forum del Mediterraneo, ma in programma c’è anche una tappa a uno stabilimento produttivo del settore della moda a Sesto Fiorentino. Il summit parallelo dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, incentrato sui temi della pace, della cittadinanza e del dialogo, porterà in città domenica anche Papa Francesco e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Draghi al Forum del Mediterraneo

A Firenze arrivano i sindaci di 65 città provenienti da 20 Paesi e 60 vescovi da tutto il mondo, che saranno salutati oggi da Draghi. Il primo convegno a partire è proprio quello dei religiosi, “Mediterraneo frontiera di pace”, che si apre questo pomeriggio nel convento di Santa Maria Novella.

I primi cittadini invece si ritroveranno domani sera, 24 febbraio, a Villa Bardini e poi il “Forum dei sindaci del Mediterraneo” inizierà ufficialmente venerdì con Dario Nardella che darà il via ai lavori nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Tra gli ospiti Romano Prodi, ex presidente della Commissione Europea, e la Vice Direttrice Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Zsuzsanna Jakab. La conferenza dei primi cittadini proseguirà fino a domenica e potrà essere seguita in streaming.

Il programma della visita di Draghi a Firenze, oggi 23 febbraio

La visita del premier Mario Draghi inizierà nel pomeriggio di oggi dalla piana di Firenze: alle ore 14.30 è in programma una tappa allo stabilimento produttivo di Ferragamo, a Sesto Fiorentino. Alle 15.30 il capo del governo, invitato dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana cardinale Gualtiero Bassetti, inaugurerà la conferenza dei vescovi nel convento di Santa Maria Novella.

Alle 16.30 Draghi concluderà la sua visita a Firenze, spostandosi al Teatro del Maggio Musicale, dove vedrà il cantiere per l’installazione della torre scenica e subito dopo, nel nuovo Auditorium Zubin Mehta incontrerà le autorità locali e i rappresentati delle categorie economiche dell’area metropolitana.

Domenica arriva anche il Papa

Dopo la visita di Draghi, il momento più atteso è la giornata conclusiva del Forum del Mediterraneo, domenica 27 febbraio, quando in città è atteso il Pontefice. A lui sarà consegnato il documento frutto della sessione congiunta dei due convegni, dei sindaci e dei vescovi del Mediterraneo. Poi Bergoglio celebrerà la messa in Santa Croce, alla presenza – tra gli altri – del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Qui il programma della visita del Papa a Firenze.