Papa Francesco a Firenze nel 2022: quando e dove, il programma della visita

Dopo 4 anni Papa Francesco torna a Firenze: la visita è in programma il 27 febbraio 2022, quando in Palazzo Vecchio è in programma la conferenza internazionale dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, ma il pontefice farà tappa anche in Santa Croce per la messa e per recitare l’Angelus sul sagrato. È la terza volta che Bergoglio, durante il suo pontificato, fa tappa in città.

Il programma della visita di Papa Francesco a Firenze nel 2022: ecco dove e quando

Nonostante manchino mesi, si conosce già il programma della visita fiorentina di Papa Francesco, che arriverà in elicottero allo stadio Ridolfi di Campo di Marte alle ore 8.00 di domenica 27 febbraio 2022. Niente papamobile in questa prima fase: il pontefice si sposterà con un’auto chiusa verso il centro e alle 8.30 sarà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per incontrare i vescovi e i sindaci del Mediterraneo, impegnati nella conferenza internazionale.

Il programma dell’evento prevede il saluto del sindaco di Firenze Dario Nardella, l’intervento del presidente della Conferenza episcopale italiana Gualtiero Bassetti, poi quello di un primo cittadino di una capitale mediterranea (il nome è ancora da definire) e infine il discorso di Papa Francesco.

L’incontro di Papa Francesco con i profughi a Firenze e la messa in Santa Croce

Subito dopo nella sala di Leone X ci sarà il faccia a faccia con alcuni primi cittadini e poi Bergoglio scenderà nella Sala d’Arme dov’è previsto l’incontro con una cinquantina di rifugiati e profughi ospitati in Toscana. Papa Francesco alle ore 10.30 parteciperà alla messa in programma nella Basilica di Santa Croce e al termine della funzione, dal sagrato della chiesa nel cuore di Firenze, reciterà l’Angelus.

Proprio in questo passaggio tra Palazzo Vecchio e piazza Santa Croce potrebbe essere usata la Papamobile, per consentire al Santo Padre di salutare i fedeli. Si tratta però di un aspetto ancora tutto da confermare. Dopo l’Angelus Bergoglio tornerà in Vaticano.

Ecco gli orari in sintesi della visita di papa Francesco a Firenze il 27 febbraio 2021:

ore 8.00 – arrivo allo stadio di atletica Ridolfi di Campo di Marte

– arrivo allo stadio di atletica Ridolfi di Campo di Marte ore 8.30 – Palazzo Vecchio, conferenza internazionale dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, a seguire incontro con 50 profughi e rifugiati

– Palazzo Vecchio, conferenza internazionale dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo, a seguire incontro con 50 profughi e rifugiati ore 10.30 – messa in Santa Croce e a seguire Angelus sul sagrato della piazza

Le altre visite di Bergoglio a Firenze

L’ultima visita di Papa Francesco a Firenze risale al 2017 quando si recò sulla tomba di don Milani a Barbiana. Due anni prima partecipò al convegno ecclesiale organizzato nel capoluogo toscano, passando con la Papamobile per le vie del centro.

“A febbraio 2022 – scrive il sindaco di Firenze Dario Nardella su Facebook – 100 vescovi e 100 sindaci del Mediterraneo si riuniranno per promuovere la pace e lo sviluppo in quest’area cruciale. Un evento storico a Palazzo Vecchio, nel segno del sindaco La Pira, che con il Santo Padre parlerà all’Europa e al resto del mondo. Per Firenze un onore e un’opportunità unica”.