Dreoni giocattoli: svendita totale per lo storico negozio di Firenze

Al via gli sconti da Dreoni Giocattoli, lo storico negozio del centro di Firenze, in via Cavour 33 rosso: è stata la stessa proprietà ad annunciare la svendita totale, escludendo però una chiusura definitiva. Il motivo, viene spiegato sui social, è la riorganizzazione del punto vendita. La notizia ha fatto il giro del web e molti utenti, preoccupati per una possibile serrata, stanno facendo appello perché questo “Paese dei balocchi” entrato nel cuore di grandi e piccini non rischi di tirare giù il bandone.

Perché Dreoni Giocattoli ha deciso la svendita totale nel negozio di Firenze: chiude?

La svendita totale dal 1° febbraio prevede sconti dal 20 all’80% su tutti gli articoli, anche sulle collezioni più “vintage”, ed è stata decisa, viene spiegato sui social di Dreoni, perché “ci sono importanti cambiamenti in corso, il negozio deve riorganizzarsi, e per fare ciò c’è necessità di liquidare tutta la merce presente a magazzino“.

I titolari starebbero studiando soluzioni per far quadrare i conti, tra cui anche un ridimensionamento degli spazi, arrivati – durante i “tempi d’oro” – a 1.000 metri quadrati di esposizione, a cavallo tra via Cavour e via Ginori. Già da dicembre, il “retro” su via Ginori è chiuso al pubblico e nelle ultime settimane il rifornimento degli scaffali è stato sospeso.

La notizia ha suscitato numerosi commenti sui social. “Non chiudete, è il mio negozio del cuore fin da bambina!”, si legge tra le numerose reazioni. E ancora: “Se perdiamo anche Dreoni Giocattoli, per quella strada e per Firenze tutta, è l’ennesima disfatta!”.

Una storia lunga più di un secolo

Nel 1923 in via Cavour aprì un piccolo negozio di balocchi e modellismo, che crebbe progressivamente. La bottega di giocattoli fu rilevata nel 1957 dalla famiglia Dreoni, la stessa che lo gestisce ancora oggi dopo tre generazioni. L’ultimo sviluppo risale agli anni 2000 quando il punto vendita è cresciuto fino a raggiungere i 1.000 metri quadrati di esposizione, con una “galleria” che attraversa tutto l’isolato e con accessi sia su via Cavour sia su via Ginori. L’attività è inserita anche nell’elenco degli esercizi storici fiorentini.