Easyjet regala voli gratis per un anno: come partecipare al concorso

Per festeggiare l’imminente riapertura delle frontiere, Easyjet regala voli gratis per un anno: è aperto “L’Europa nelle tue mani”, il concorso della compagnia aerea low cost che mette in palio voli per due persone. Ecco come partecipare.

Nelle prossime settimane in tutti i paesi d’Europa ripartiranno a pieno regime i voli internazionali, al netto delle limitazioni imposte da alcuni paesi. Per l’occasione, Easyjet ha lanciato un concorso che regala un anno di voli gratis sulle sue rotte.

Easyjet, compagnia aerea lowcost britannica, raggiunge 156 aeroporti in 33 paesi per un totale di 979 rotte. Vola in quasi tutti i paesi europei e in Giordania, Israele, Egitto e Marocco.

Easyjet regala voli: il concorso

In palio ci sono dieci pacchetti “L’Europa nelle tue mani”, che comprendono:

Un anno di voli verso destinazioni a scelta all’interno del network Easyjet per due persone, compresi 12 voli di ritorno.

all’interno del network Easyjet per due persone, compresi 12 voli di ritorno. Un abbonamento annuale al programma easyJet Plus per due persone che comporta alcuni vantaggi come il Fast track e l’imbarco prioritario

per due persone che comporta alcuni vantaggi come il Fast track e l’imbarco prioritario Un assistente personale alle prenotazioni

Un voucher da 100 euro (o 100 sterline britanniche) da spendere a bordo dei voli

Come partecipare

Per partecipare al concorso basta aprire la pagina www.easyjet.com/it/europe-in-your-hands, cliccare su “Partecipa ora” e registrarsi con il proprio indirizzo email. Si può accedere e registrarsi una volta al giorno per aumentare le probabilità di vittoria. Il concorso scade alle ore 07:00 italiane del 1° luglio 2020.