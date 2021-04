L’ex campeggio di Piazzale Michelangelo diventa un parco pubblico

Al posto dell’ex campeggio di Piazzale Michelangelo sorgerà un parco pubblico. È l’annuncio dell’assessore all’urbanistica e ambiente di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re, che ha confermato l’avvio dei lavori previsti dal progetto approvato a fine 2019 dalla giunta comunale in attesa di tornare in possesso dell’area.

Cosa prevede il progetto del parco dell’ex campeggio di Piazzale Michelangelo

Il progetto prevede la riqualificazione degli spazi all’interno della zona dell’ex campeggio di Piazzale Michelangelo. Nella porzione dell’ex campeggio, caratterizzata attualmente da un reticolo di vialetti e piazzole sorgeranno percorsi e zone di sosta, con nuovi materiali per la pavimentazione.

Il recupero delle strutture esistenti

I lavori prevedono anche opere edili per il recupero delle strutture esistenti, la realizzazione di recinzioni e balaustre, illuminazione pubblica, sistemazione a verde e impianto di smaltimento. È inoltre prevista la possibilità di utilizzare alcuni spazi delle ex piazzole del campeggio come aree per la sosta. L’importo dell’operazione è di 100mila euro.

Come spiegato da Del Re “l’area dell’ex campeggio è stata riconsegnata direttamente alla ditta che porterà avanti i lavori più imminenti per rendere accessibile l’area. Iniziamo così a dare attuazione alla scheda del regolamento urbanistico che prevede un’area a verde pubblico nello spazio precedentemente occupato dal camping”.