Ex Galileo, nasce il polo formativo tecnologico di Firenze

Rinasce l’ex Galileo di Firenze in via Barsanti che mantiene la propria vocazione industriale dando vita a un polo tecnologico e formativo con la nuova sede della Fondazione Its Prime che sarà ospitata dalla Leonardo. È quanto prevede l’ultima variante di medio termine al regolamento urbanistico e piano strutturale che ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio su proposta dell’assessore all’urbanistica Cecilia Del Re.

Ex Galileo: con Leonardo un nuovo mix tra industria, artigianato e studentato

La trasformazione è attivata da Leonardo Global Solutions, società controllata da Leonardo, socio fondatore della Fondazione Its Prime con Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze. L’intervento di rigenerazione urbana del complesso produttivo dismesso di Via Barsanti, su una superficie utile lorda di circa 12.600 mq, dopo le osservazioni presentate dalla Leonardo a seguito dell’adozione della variante, prevede un mix di funzioni con un 10% di industriale e artigianale destinato alla realizzazione della nuova scuola nell’ex mensa Galileo e un 90% di direzionale destinato invece a studentato e ad altri servizi che potranno essere usufruiti dagli studenti della scuola.

L’obiettivo è puntare sul settore produttivo

Come sottolineato dal sindaco di Firenze Dario Nardella l’obiettivo è puntare “sul settore produttivo industriale-artigianale a sostegno dell’occupazione, dando vita a un nuovo pilastro per sostenere la città come polo internazionale della formazione e dell’innovazione. La sfida degli Its è tra i punti rilanciati dal premier Draghi per la ripartenza ed è inserita nel Recovery Fund con finanziamenti 20 volte superiori rispetto a quelli pre-pandemia. Firenze si fa trovare pronta con uno slancio su questo modello di formazione e sviluppo”.

Ma per le Ex Galileo resta fondamentale il rapporto con il territorio

L’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo ha sottolineato che è “fondamentale il rapporto col territorio: l’accordo raggiunto col sindaco Nardella per la nuova sede della Fondazione Its Prime nell’area di via Barsanti lo dimostra”. L’assessore Cecilia Del Re ha affermato che “è l’urbanistica che dà gambe a quella città della formazione e della conoscenza su cui vogliamo puntare, e che ha l’obiettivo di sostenere questa parte di economia e di occupazione in un settore come quello delle nuove tecnologie industriali destinato sempre più ad espandersi e svilupparsi”.