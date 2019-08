Ferragosto 2019 a Firenze e in Toscana con il sole, caldo ma non torrido come nel weekend precedente e con notti fresche in cui sarà possibile (finalmente) respirare: sono queste le previsioni meteo del Lamma per la giornata del 15 agosto. Guardando più avanti la situazione sembra che rimarrà stabile anche nel weekend del 16, 17 e 18 agosto e fino al termine del mese.

Ferragosto salvo, quindi con cielo sereno non solo in città ma anche al mare, per chi si sposterà da Firenze per una gita verso la costa. Nei giorni precedenti però il cielo potrebbe riservare qualche sorpresa con brevi temporali estivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Vigilia di Ferragosto “dispettosa” in Toscana

Addio ai 40 gradi. Le temperature tra le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 agosto sono destinate ad abbassarsi progressivamente, tornando sulle medie del periodo: rimarrà sempre caldo, ma non sarà così afoso come successo nell’ultima settimana. A Firenze il 14 agosto è prevista una massima di 32 gradi, mentre durante al mattino presto sarà fresco con la minima di 17 gradi.

Secondo le previsioni meteo del Lamma, a Firenze come in Toscana, la vigilia di Ferragosto sarà moderatamente instabile con il sole che potrebbe lasciare spazio a brevi temporali estivi in mattinata lungo la costa e nel pomeriggio nelle zone interne. Ma niente paura, secondo gli esperti dalla serata il tempo migliorerà.

Il meteo di Ferragosto 2019 a Firenze

Nella giornata del 15 agosto sole e poche nuvole su tutta la Toscana, a Firenze come sulla costa, fanno eccezione gli Appennini dove nel pomeriggio di Ferragosto potrebbero verificarsi piogge isolate. Sul fronte delle temperature le massime a Firenze raggiungeranno i 32 gradi e la minima sarà di 14. Per chi si muoverà verso la costa nel giorno di Ferragosto, il mare sarà poco mosso e la temperature dell’acqua gradevole, tra i 26 gradi del mattino e i 29 del pomeriggio.

Per chi vuole sfruttare il bel tempo, in questo articolo gli eventi e tutto quello che c’è da fare a Firenze per Ferragosto.

Le previsioni per il weekend di Ferragosto

Le previsioni meteo indicano per il weekend dopo Ferragosto ancora cielo sereno o poco nuvoloso a Firenze, come in tutta la Toscana, con temperature stazionarie e vicine alle medie del periodo. Guardando ancora più avanti, le previsioni quindicinali del Lamma indicano ancora una tendenza all’alta pressione e alle temperature nelle medie fino al 26 di agosto. Tutti i dettagli nel bollettino meteo per la Toscana del Lamma.