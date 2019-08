La domanda si ripresenta puntuale come ogni anno, con l’avvicinarsi del Ferragosto 2019: cosa fare a Firenze e dove andare? Le idee per il 15 agosto sono pari a zero? Allora vi diamo una mano noi con una carrellata di eventi, compresi quelli per il pranzo.

Nonostante in città siano pochi i negozi aperti per l’Assunzione di Maria (ebbene sì, per chi non lo sapesse Ferragosto è anche una festa religiosa), in giro ci sono iniziative e tante occasioni per passare questa giornata senza arrivare fino al mare. Vediamole insieme, da mattina a sera.

1. Ferragosto nei musei di Firenze (anche gratis)

L’arte non va in vacanza e nella giornata di giovedì 15 agosto 2019 tutti i principali musei fiorentini sono aperti: dagli Uffizi all’Accademia (che chiude alle 22.00), fino a Palazzo Vecchio. In due casi l’ingresso è gratuito: il museo di San Marco, normalmente a pagamento, è a ingresso libero per tutta la giornata di Ferragosto, stesso discorso per Villa Bardini che ospita la mostra su Isadora Duncan.

Qui in dettaglio i musei di Firenze aperti a Ferragosto con gli orari 2019

Qui le mostre da visitare durante l’estate a Firenze

2. Gita fuori porta: dove andare per Ferragosto a Firenze e dintorni

Nei dintorni di Firenze, a una mezz’ora di macchina dalla zona centrale, il 15 agosto è aperto il parco mediceo di Pratolino, conosciuto anche come “parco di Villa Demidoff”. L’ingresso è libero e l’orario va dalle 10 alle 20.

Sulle colline che guardano il Chianti, sopra Scandicci, il parco di Poggio Valicaia organizza una festa con cocomerata, laboratori per bimbi e una serata per vedere le stelle cadenti. Molto gettonati anche Monte Morello, Monte Senario e ancora più lontano Vallombrosa, dove stare un po’ al fresco.

Leggi il nostro articolo sui posti freschi vicino firenze

3. Gita in Mugello, gli eventi di Ferragosto

Tante le idee per passare la giornata di Ferragosto in Mugello, a pochi chilometri da Firenze (per la serata invece vedi più sotto, perché sul Lago di Bilancino tornano i fuochi d’artificio). A Firenzuola trekking lungo la Val d’Inferno fino al Torrente Rovigo, pranzo a sacco e bagno nel fiume: partenza alle 10.30 dalla Badia di Moscheta e rientro introno alle 17.00 (info 055 8144900 – 333 4446351). Alla badia alle 21.30 inoltre è in programma la proiezione a ingresso gratuito del documentario “La Regina di Casetta”.

Al rifugio Casa al Giogo, sempre a Firenzuola, pranzo di Ferragosto e spettacolo circense per bambini (info e prenotazioni: 055 81 44173 – 3338458770 ). A Palazzuolo sul Senio oltre alla sagra di Ferragosto, alle ore 21.00 dal rifugio “I Diacci” parte un’escursione notturna sotto la luna piena.

Il 15 agosto inoltre visite guidate alla casa museo di Giotto a Vicchio, mentre a Sagginale spettacolo teatrale con Marco Paoli e degustazione (prenotazioni tel. 370 3092227).

4. Picnic o grigliata, in città o fuori porta

E’ una classica cosa da fare per Ferragosto a Firenze e dintorni: il picnic. Si va dai parchi cittadini al già citato parco mediceo di Pratolino. E ci sono anche le aree attrezzate con barbecue per fare una bella grigliata come a Poggio Valicaia, Fontesanta (Bagno a Ripoli), Chico Mendes (Campi Bisenzio).

Tutte le dritte in questi articoli:

Dove fare un picnic a Firenze

Dove fare una grigliata nei dintorni di Firenze

5. Pranzo di Ferragosto 2019 dove andare: le sagre vicino Firenze

Per chi preferisce l’atmosfera verace delle sagre, nei dintorni di Firenze il menù di Ferragosto è succulento: ecco dove andare per mangiare in compagnia il 15 agosto 2019. A Luco di Mugello (Borgo San Lorenzo) sagra del cinghiale e del Tortello, a Sagginale (sempre a Borgo San Lorenzo) sagra del tortello, a Marradi la sagra paesana del cinghiale, a Palazzuolo sul Senio sagra di Ferragosto con mercatino lungo le vie del paese. Cambiando zona a Fucecchio è protagonista la bistecca. Per Ferragosto la maggior parte delle sagre è aperta a pranzo e cena.

Nel nostro approfondimento tutti i dettagli sulle sagre del mese di agosto a Firenze e dintorni.

6. In piscina

Con tutta probabilità le principali piscine di Firenze (qui la lista) saranno prese d’assalto da chi non vuole rinunciare alla tintarella. Tra le tante iniziative segnaliamo che la piscina delle Pavoniere è aperta anche nella notte di Ferragosto e propone la festa “Water melon party”: dalle ore 19.00 dj set, cocktail e cibo. Costo della serata: 10 euro per ingresso, drink e cocomero, 20 euro anche con la grigliata.

7. Relax nei parchi di Firenze

In due parchi cittadini Ferragosto all’insegna del relax. Alle Cascine piloga, disciplina che unisce pilates e yoga: appuntamento alle ore 19.30 nei giardini alla fontana del piazzale del Re per 60 minuti di lezione a offerta libera, basta portare un tappetino, vestire abiti comodi e non scordarsi la lozione anti-zanzare.

A Firenze sud, nel parco dell’Anconella, serata speciale di Anukalana yoga all’ora del tramonto, dalle 20.00 in poi. Prima la seduta, poi meditazione e infine cena condivisa sotto la luna. Più informazioni nell’evento Facebook.

Sempre sul fronte relax, nella giornata di Ferragosto è aperto il centro benessere Asmana di Campi Bisenzio dalle 9 del mattino alle 1 di notte.

8. Cosa fare in città: feste e serate di Ferragosto

Per chi non vuole (o non può) spostarsi da Firenze, qualche alternativa per Ferragosto 2019 c’è: in programma tante serate all’aperto negli spazi estivi per assistere a concerti o ballare come si fosse in discoteca. La maggior parte degli eventi è a ingresso gratuito.

Spettacolo di stornelli fiorentini con ospiti a sorpresa al Flower del piazzale Michelangelo, dalle 19.30 in poi, mentre le atmosfere brasiliane sono le protagoniste all’Anconella garden, nell’omonimo parco di Firenze sud: dalle 21.30 alle 23.00 l’esibizione dei Fora da Ordem.

Prosegue la rassegna di concerti Tuttaposto a Ferragosto, organizzata dal giardino dell’Artecultura: la sera del 15 agosto dalle 20.00 si esibiscono Alien Roy group con sonorità funk latin. All’Habana di lungarno Percori Girarldi corso gratuito di salsa cubana e dj set latino americano; in piazzetta dei tre Re (Serre Torrigiani in piazzetta) alle 17.00 corso gratuito di chitarra e dalle ore 18.00 serata unplugged, con musica non amplificata; musica cubana e latino americana alla Toraia su Lungarno del Tempio, dalle 21 alle 23; aperitivo e disco-party dal gusto mediterraneo nel giardino di Villa Vittoria.

A San Salvi l’ormai tradizionale festa di Ferragosto è affidata come ogni anno al concerto di Riccardo Tesi e banditaliana, dalle 20.30 in poi. In questo caso l’ingresso è a pagamento (12 euro l’intero, 10 euro il ridotto Coop e Arci, 8 euro con Carta studente della Toscana) e la prenotazione è consigliata (tel. 055.6236195, 335.6270739).

Al chiuso segnaliamo poi cocomerata gratis e musica al primo piano del Mercato centrale di San Lorenzo che è aperto anche a Ferragosto fino alle 23.00

9. Cinema all’aperto per la notte Ferragosto

Per concludere in bellezza la giornata, un film sotto le stelle. Vediamo in sintesi la programmazione di Ferragosto 2019 dei cinema all’aperto di Firenze.

All’Arena di Marte “Il traditore” di Marco Bellocchio (arena grande) e “Bangla” di Phaim Bhuiyan (arena piccola); al cinema Chiardiluna “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno; all’Esterno Notte del Poggetto “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Lucchetti; all’arena estiva del cinema di Castello “Stanlio e Ollio” di John S. Baird; al Teatro romano di Fiesole “Un affare di famiglia” di Kore’eda Hirokazu; all’arena estiva del cinema Grotta di Sesto Fiorentino “Green book” di Peter Farrelly.

Qui tutte le informazioni sui cinema all’aperto di Firenze

10. I fuochi d’artificio di Ferragosto sul lago di Bilancino

Infine tornano anche per il 2019 i fuochi d’artificio di Ferragosto sul lago di Bilancino con uno spettacolo pirotecnico realizzato su chiatte galleggianti vicino alla punta dell’Andolaccio e promosso dal Comune di Barberino di Mugello insieme all’Unione montana dei Comuni del Mugello.

Il via alle ore 22.30, ma per tutta la serata sono in programma eventi grazie a “Aspettando i fuochi”, il cartellone di iniziative promosse dalle strutture ricettive della zona, tra cui camminate, aperitivi e tortellate (più informazioni sul sito Mugello Toscana).

E con i bambini?

In questo articolo gli eventi per famiglie con bambini durante la settimana di Ferragosto.