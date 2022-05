Festival d’Europa 2022: a Firenze oltre 40 eventi

È in corso a Firenze il Festival d’Europa 2022: una settimana dedicata all’Europa, che vede in agenda oltre 40 eventi. Per tutta la durata del Festival le porte storiche e i principali monumenti della città saranno illuminati di blu, colore dell’Europa.

Festival d’Europa 2022: gli eventi

Dopo The State of the Union, a cura dell’Istituto universitario europeo (il 5 e 6 maggio tra Palazzo Vecchio e la Badia Fiesolana) e l’evento ‘Cities as recovery engines for the Next generation EU’ il 6 maggio all’ex Tribunale di San Firenze, il programma continua con numerosi appuntamenti.

Sempre il 6 maggio, dalle 17 presso l’Orto botanico del Sistema Museale dell’Ateneo (via Micheli, 3), si tiene il seminario “Belle da morire. Unveiling, svelare «il bello» della scienza”, dedicato al ruolo della bellezza nelle strategie di conservazione delle specie di farfalle europee a rischio di estinzione.

Lo Spazio Erasmus in piazza della Repubblica e Agorà Europa a Palazzo Vecchio

Nei giorni del Festival d’Europa in piazza della Repubblica ci sarà lo Spazio Erasmus, stand permanente su Erasmus + e Indire con info point, workshops, incontri e performance, che vedrà la partecipazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea con sessioni informative sulla Programmazione 2021-2027, cybersecurity e intelligenza artificiale. L’8 maggio presso lo Spazio Erasmus di piazza della Repubblica alle 15.30 sono in programma Giochi senza frontiere con attività e giochi sull’Europa per bambini e ragazzi.

A Palazzo Vecchio (Sala d’Arme) nei giorni del Festival aprirà Agorà Europa, spazio per conoscere i principali progetti in corso finanziati dall’Ue a Firenze.

Festival d’Europa 2022, tutti gli appuntamenti dal teatro ai giovani

Il 7 maggio, su iniziativa del Teatro della Toscana e del Théâtre de la Ville di Parigi, nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio dalle 10 alle 13 “Costruire il Teatro del 21° secolo”: dodici fra i maggiori teatri europei riuniti intorno al progetto della Carta 18/XXI per una nuova alleanza sul futuro del teatro, con un focus speciale sul Programma Cultura di Europa Creativa della Commissione europea. Dalle 11 alle 17.30 sedici artisti della Troupe de l’Imaginaire coordinati dal Théâtre de la Ville di Parigi offriranno consulenze poetiche, musicali e di danza in italiano, greco, estone, spagnolo, inglese, francese, portoghese e ucraino. Le “Consultazioni Poetiche” saranno dalle 11 alle 13 sull’Arengario di Palazzo Vecchio e presso lo stand Indire Erasmus in Piazza della Repubblica, dalle 15 alle 17.30 presso il cortile del Museo Novecento, con performance finale alle 18.30. Per l’occasione, il Museo sarà aperto gratuitamente tutto il giorno.

Il 9 maggio alle 10 a Palazzo Vecchio si terrà la celebrazione dei 35 anni di Erasmus e dalle 16.30 il Salone dei Cinquecento ospiterà l’evento finale di Eu Talks, colloqui sul futuro dell’Europa e l’Anno europeo dei giovani 2022 con Università e Istituto universitario europeo. Lo stesso giorno, al teatro Niccolini la Regione Toscana propone ‘Siete presente. Giovani protagonisti del cambiamento’ nell’ambito di Giovanisì (presenti la ministra per le politiche giovanili Fabiana Dadone e lo scrittore e narratore Stefano Massini). E sempre il 9 maggio, alle 10.30, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Siena, la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e lo Europe Direct Università degli Studi di Siena organizzano la masterclass “Cosa vuol dire essere europei?, che sarà trasmessa anche in diretta streaming.

Il 10 maggio al teatro Verdi Orchestra Erasmus in concerto per i 35 anni del programma, con 50 giovani musicisti provenienti da conservatori e istituti musicali italiani, in Erasmus in Italia o con un’esperienza Erasmus già fatta o in itinere. Lo stesso giorno, alle 10 a Villa Ruspoli (piazza Indipendenza, 9), si svolgerà “La conferenza sul futuro dell’Europa”, organizzata dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Associazione italiana studiosi di diritto dell’Unione europea.

Il Festival d’Europa 2022 è un progetto del Comune di Firenze cofinanziato dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea e realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, INDIRE- Agenzia Erasmus +, Istituto Universitario Europeo, Università di Firenze, Camera di Commercio di Firenze e Fondazione CR Firenze e con la collaborazione speciale del Teatro della Toscana e della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.