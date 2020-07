Firenze, taxi gratis per andare al ristorante

A Firenze il taxi per andare al ristorante è gratis. Sembra uno scherzo invece è proprio così: nell’era post lockdown, in cui le trattorie sono vuote e i tassisti hanno perso lavoro a causa della crisi, 4390 Taxi Firenze e l’associazione Ristoratori Toscana hanno stipulato un accordo per venire incontro a chi non vuole rinunciare ad una serata fuori.

Ristoratori e tassisti, due delle categorie più duramente colpite dall’assenza di turismo e dalla crisi che attanaglia le famiglie, hanno deciso di lavorare insieme per ricominciare a far girare l’economia e per restituire ai fiorentini un’occasione per vivere una serata all’insegna della normalità.

Taxi gratis per andare al ristorante, ecco come funziona

Utilizzando i taxi che rispondono al numero 055.4390, i fiorentini potranno andare a pranzo o a cena in uno dei ristoranti associati a Ristoratori Toscana, ad un prezzo fisso, indipendentemente dai passeggeri, di 10 euro.

Esibendo al ristoratore la ricevuta del taxi 4390, il cliente avrà uno sconto di 5 euro sul costo della cena. Se anche per il ritorno il cliente deciderà di prendere una macchina del 4390, il tassista applicherà altri 5 euro di sconto sul costo della corsa.

In sintesi lo sconto totale, tra i 5 euro del ristoratore e i 5 del tassista al ritorno sarà di 10 euro, pari all’importo del viaggio di andata, con la prima corsa che, di fatto, sarà gratuita.

Firenze, corsa in taxi gratis se si mangia in questi ristoranti

La lista dei ristoranti aderenti all’iniziativa è consultabile sul sito ristoratoritoscana.it o scrivendo all’indirizzo info@ristoratoritoscana.it.