È morto Franco Mariani, giornalista e studioso dell’alluvione di Firenze

Firenze dice addio a Franco Mariani: il giornalista è morto all’età di 60 anni dopo una grave malattia. Vaticanista, critico cinematografico, impegnato nel mondo della cultura, del volontariato e della politica, negli anni Novanta ha anche fondato l’Associazione Firenze Promuove, per tenere vivo il ricordo dell’Alluvione del 1966, rintracciando tutti i nomi delle vittime perché fossero commemorate. Il funerale si terrà nella Pieve di Antella, frazione di Bagno a Ripoli, mercoledì 27 novembre, e sarà officiato dal cardinale Giuseppe Betori.

La morte del giornalista Franco Mariani, grande conoscitore dell’alluvione di Firenze

Mariani, nato a Firenze il 7 maggio 1964, si è spento nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 novembre 2024. Laureato in Teologia, ha iniziato la sua carriera scrivendo per L’Osservatore Romano e lavorando negli anni con diversi periodici e anche con radio e tv. Ultimamente collaborava con Rai 3 Toscana e Lady Radio.

Era membro attivo di associazioni giornalistiche come l’Associazione Stampa Toscana, il Gus (Gruppo uffici stampa) e l’Ucsi (Unione Cattolica Stampa italiana). Franco Mariani non è stato solo giornalista: era coinvolto in attività culturali, civili e sociali per il Comune di Firenze e in iniziative e libri legati alla storia locale, oltre a essere impegnato come volontario in vari associazioni. Autore di oltre 40 volumi, Mariani ha curato inoltre progetti su personaggi storici e religiosi come il Cardinale Florit, Padre Carlo Lano e Monsignor Pio Alberto Del Corona, portando avanti la sua causa di beatificazione conclusa nel 2015.

I più lo ricorderanno come grande conoscitore dell’alluvione di Firenze del 1966: trent’anni fa ha fondato l’Associazione Firenze Promuove, di cui era presidente, per tenere viva la memoria storica dell’evento con numerose pubblicazioni, mostre e documentari. Grazie la suo lavoro sono stati individuati tutti i nomi delle vittime del disastro.

Il funerale di Franco Mariani all’Antella

La salma di Franco Mariani sarà esposta mercoledì 27 novembre alla parrocchia di Santa Maria del Pignone (via Felice Cavallotti) a Firenze, dalle ore 9 alle 13, mentre il funerale sarà celebrato nella Pieve di Antella (Bagno a Ripoli) mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 15, officiato dal cardinale Giuseppe Betori, ex arcivescovo di Firenze.

“Stanotte ci ha lasciato Franco Mariani, antellese di adozione, una colonna portante della Misericordia di Antella – ha scritto su Facebook il primo cittadino di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti – Impossibile pensare a Franco senza la sua divisa azzurra e gialla. Protagonista (ma anche cronista con il suo inseparabile tablet) di tantissime iniziative benefiche e di solidarietà che in questi anni hanno animato l’Antella. Non dimenticherò tutti i consigli e il sostegno ricevuto sia da assessore sia in questi primi mesi da sindaco”.

Cordoglio per la morte del giornalista Franco Mariani è stato espresso anche dalla prima cittadina di Firenze Sara Funaro. “Se ne va un grande conoscitore della storia di Firenze e delle sue tradizioni. Ha ricostruito con dovizia i giorni drammatici dell’alluvione di Firenze, onorando la memoria di chi ha perso la vita. E ha fatto un lavoro prezioso per divulgare la conoscenza del Gonfalone, il vessillo della nostra città. Le più sentite condoglianze a familiari e amici”.