I funerali di Dalida Angelini, prima donna alla guida della Cgil Toscana

Cordoglio per la morte di Dalida Angelini, scomparsa all’età di 64 anni a seguito di una malattia: è stata la prima donna a ricoprire la carica di segretaria generale della Cgil Toscana. Messaggi sono arrivati da più parti, dal mondo sindacale come da quello economico e politico, fino alla società civile. La camera ardente e i funerali per dare l’ultimo saluto a Dalida Angelini si svolgeranno in provincia di Lucca.

La camera ardente e i funerali di Dalida Angelini

La camera ardente è aperta oggi, 9 ottobre 2023, dalle ore 10 alle 19, presso la Camera del lavoro di Lucca in viale Luporini, mentre i funerali si terranno martedì alle ore 10 alla chiesa di Sant’Antonio Abate a Ripa, frazione di Serravezza (Lucca), dove Dalida Angelini abitava.

“Siamo straziati dal dolore, perdiamo un’amica, una compagna speciale, una donna che ha dedicato al sindacato la sua vita, sempre dalla parte di lavoratori e lavoratrici, sempre a difesa dei diritti delle donne”, ha commentato Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana, a nome di tutta l’organizzazione. “La Toscana perde una grande dirigente, generosa e infaticabile, io un’amica ineguagliabile”, ha scritto il segretario generale dello Spi Cgil Toscana Alessio Gramolati.

Cordoglio è arrivato anche dal presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e da quello della Regione Eugenio Giani. “Con Dalida se ne va un esempio di integrità, di impegno e passione, che ha trascinato tutti noi – ha detto il governatore -. Sconvolto e profondamente addolorato, mi stringo ai suoi familiari e ai suoi cari ed esprimo le condoglianze di tutta la giunta”.

La biografia

Nata il 28 novembre 1958 a Lucca, Dalida Angelini ha iniziato il suo impegno sindacale nella Cgil di Viareggio nel 1981, passando poi all’Ufficio vertenze confederale e poi a quello della Filcams, categoria di cui diventò segretaria comprensoriale in Versilia. Dopo l’esperienza come segretario generale di Filcea, Filtea e Flai, a inizio degli anni Novanta è stata la prima donna ad entrare nella segreteria confederale della Cgil di Lucca.

Il suo percorso è poi passato dalla Filcams, di cui è stata segretaria generale in Versilia, in provincia di Lucca e a livello regionale. Dal 2010 Dalida Angelina è poi entrata nella segreteria regionale della Cgil Toscana, occupandosi inizialmente di politiche sociosanitarie, e in seguito ha ricevuto le deleghe sull’organizzazione. Dal 2015 al 2023 è stata segretaria generale della Cgil Toscana, prima donna ad occupare la carica.