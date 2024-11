G7 del Turismo a Firenze: dove si svolge e il programma

- Pubblicità -

Divieti di sosta, zone rosse e tiratori scelti nei punti caldi dove si svolge il summit: il G7 del Turismo a Firenze, in programma dal 13 al 15 novembre 2024, vedrà l’arrivo in città dei ministri dei 7 Paesi più industrializzati al mondo (Italia, Francia, Canada, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti), oltre ai delegati dell’Unione Europea e dell’Ocse. A fare gli onori di casa la Ministra del Turismo Daniela Santanché. I luoghi toccati da questo evento sono tutti in centro, a eccezione di una stazione ferroviaria: da Palazzo Vecchio (museo che sarà chiuso al pubblico) alla Galleria Uffizi (sempre visitabile), da Palazzo Spini Ferroni a Palazzo Gondi, con una puntata anche alle stazioni di Santa Maria Novella e di Rifredi per la gita delle delegazioni verso Monteriggioni a bordo di un treno storico. Ecco il calendario del G7 del Turismo a Firenze.

Gli eventi collaterali del 13 novembre

A precedere riunione vera e propria dei ministri è l’evento collaterale che si svolge mercoledì 13 novembre alle 14 in Palazzo Spini Feroni, affacciato su piazza Santa Trinita, dove ha sede il Museo Ferragamo. L’incontro “Innovation, inspiration and sustainability” metterà a confronto rappresentanti del settore turistico privato e attori internazionali. Si focalizzerà in particolare sull’impatto dell’intelligenza artificiale e degli investimenti dei maggiori marchi italiani nel comparto turistico (dalla moda alla musica fino all’enogastronomia a all’industria).

Tra gli ospiti dei panel il direttore del “Sole 24 Ore” Fabio Tamburini, il presidente di Salvatore Ferragamo Leonardo Ferragamo, il cantante e imprenditore Andrea Bocelli, il presidente e amministratore delegato di Starhotels Elisabetta Fabri, l’imprenditore Flavio Briatore, il presidente di ITA Airways Antonino Turicchi, l’amministratore delegato di MSC Cruises Gianni Onorato e l’amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti. Dopo i tre panel è prevista una vista al Museo Ferragamo.

I primi cambiamenti per la viabilità sono scattati già da oggi e nei prossimi giorni si estenderanno alle zone interessate dal summit con divieti sosta e alcune aree rose nei pressi degli edifici dove si svolgeranno gli incontri (sul sito del Comune le informazioni sui provvedimento di mobilità).

Da Firenze a Monteriggioni: il G7 del Turismo del 14 novembre

La giornata clou è quella di giovedì 14 novembre. Palazzo Vecchio: ecco dove si svolgerà il G7 del Turismo con un lungo programma di incontri e confronti. In occasione dell’evento il museo sarà off limits per i visitatori, mentre gli uffici dell’anagrafe rimarranno accessibili da via dei Leoni. L’arrivo dei capi delegazione è previsto dalle ore 8.30, accolti dalla ministra Santanché, mentre il tavolo di confronto inizierà intorno alle 9. Sono 3 i temi di discussione individuati dalla presidenza italiana: turismo e opportunità di sviluppo socioeconomico; capitale umano, lavoro, inclusione e competenze; digitalizzazione e intelligenza artificiale. Nel programma ufficiale non sono citati problemi molto sentiti in città, come l’overturism e la crescita esponenziale di affitti brevi turistici, ma questi argomenti – è stato spiegato – saranno comunque trattati.

Alla fine della prima mattinata di lavori, alle 12.15 circa, è prevista la foto di gruppo in un luogo simbolo, sotto la Loggia dei Lanzi. Poi i Ministri del Turismo e le delegazioni lasceranno Firenze per una “gita fuori porta”: si sposteranno verso la stazione Santa Maria Novella, dove saliranno su un treno storico che percorrerà la campagna toscana fino ad arrivare alla stazione di Castellina in Chianti. Da qui il gruppo sarà trasferito a Monteriggioni, per una visita culturale al borgo, e di Abbadia Isola. Anche nella cittadina in provincia di Siena, in occasione del tour dei grandi del mondo, scatteranno divieti di sosta e zone rosse. Dopo il rientro a Firenze, in serata è in programma la cena di gala del G7 del Turismo in Palazzo Gondi (piazza San Firenze), dove i partecipanti potranno assistere anche al concerto de Il Volo.

Il programma dell’ultima giornata del G7 del Turismo a Firenze

Sarà sempre Palazzo Vecchio ad ospitare la seconda e l’ultima sessione del G7 del Turismo, a partire dalle ore 9 di venerdì 15 novembre. Alle 11.30 sono previste le conclusioni della presidenza italiana, mentre intorno a mezzogiorno la ministra del Turismo Daniela Santanché terrà la conferenza stampa di chiusura alla Sala delle Reali Poste della Galleria degli Uffizi. Tutte le informazioni sugli incontri si trovano sul sito www.g7italy.it.